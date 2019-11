Western Union : consensus battu au 3e trimestre

01/11/2019 | 08:13

Western Union a dévoilé jeudi soir un BPA en baisse de 8% à 49 cents au titre du troisième trimestre, dépassant toutefois de trois cents le consensus, baisse liée à des cessions finalisées au trimestre précédent et à un taux d'impôt effectif plus élevé.



A 1,3 milliard de dollars, les revenus du spécialiste des transferts transfrontaliers ont diminué de 6% en données publiées, mais augmenté de 4% hors effets de changes, écart en partie lié à la dépréciation du peso argentin face au dollar.



Western Union confirme ses objectifs pour 2019, dont un BPA ajusté compris entre 1,70 et 1,80 dollar, ainsi que son plan à trois ans visant notamment une croissance annuelle moyenne du BPA 'dans le bas de la plage à deux chiffres' d'ici 2022.



