Western Union : et la société italienne Postepay mettent en place des paiements transfrontaliers

Les clients de l'application Postepay, qui compte parmi les applications de paiement les plus utilisées en Italie, peuvent désormais accéder à la plateforme transfrontalière multidevise de Western Union pour envoyer de l'argent à travers le monde, en vertu d'un accord entre Postepay, l'une des plus grandes institutions de monnaie électronique (IME) en Italie, qui combine les actifs ainsi que l'expertise de paiement et de télécommunications de Poste Italiane avec Western Union (NYSE : WU), société leader en transferts d'argent et paiements transfrontaliers multidevises.

Plus de sept millions de clients Postepay Evolution peuvent désormais envoyer de l'argent à travers le monde en utilisant Western Union via l'application Postepay. Ils ont la possibilité de financer leurs paiements via l'application en utilisant une carte ou un compte, et d'effectuer les versements via le réseau au détail mondial de Western Union dans plus de 200 pays et territoires.

L'intégration de la plateforme transfrontalière mondiale de transfert d’argent multidevise de Western Union, notamment ses capacités de règlement international, son réseau, ainsi que ses systèmes de conformité et de technologie, permet aux institutions internationales financières et prestataires de services, tels que Postepay, d'effectuer des transferts internationaux multidevises en temps réel, tout en globalisant les services pour leurs clients.

« Il est formidable de voir deux institutions financières leaders travailler ensemble pour faire progresser les services numériques pour les clients, en offrant une expérience fluide de paiements mondiaux transfrontaliers », a déclaré Hikmet Ersek, PDG de Western Union.

« La stratégie de plateforme ouverte de Western Union nous permet de nous connecter de manière innovante aux univers numérique et physique de l'argent, tout en aidant les organisations leaders à développer leurs services au niveau mondial. Nous sommes heureux d'accueillir Postepay dans la famille Western Union », a-t-il déclaré.

Postepay SpA, jeune société sur le marché des paiements numériques, peut compter sur une solide clientèle d'environ 20 millions de cartes prépayées, de plus de 7 millions de cartes Postepay Evolution et de plus de 4,8 millions de portefeuilles numériques. Postepay SpA est un centre d'excellence au sein du Groupe Poste Italiane.

« Postepay est en première ligne du développement et de l'innovation dans le pays, en offrant des solutions qui permettent à nos clients de bénéficier de services de qualité et de produits faciles à utiliser », a déclaré Marco Siracusano, président-directeur général de Postepay.

« En phase avec la stratégie de notre société, Postepay a pour objectif premier d'informer et de guider les changements dans les habitudes des clients, tout en promouvant et en investissant solidement dans la stratégie basée sur notre application. C'est pourquoi l'application Postepay offre à nos clients non seulement des services dédiés hautement performants, mais également un écosystème de produits et services intégrés, qui simplifient les transactions et les échanges à tous les niveaux. Grâce à la collaboration avec une marque leader, telle que Western Union, nos clients peuvent désormais envoyer de l'argent à travers le monde en toute simplicité. Dans ce contexte, un leader mondial, tel que Western Union, constitue le partenaire idéal pour augmenter notre croissance », a-t-il déclaré.

« Pour résumer le slogan de Postepay, les paiements doivent être faciles, simples et sécurisés, et je suis persuadé qu'à travers ce partenariat précieux, nous serons en mesure de servir encore mieux nos clients respectifs », a conclu Marco Siracusano.

Les envois de fonds depuis l'Italie vers le reste du monde se sont élevés à 18,5 milliards USD en 2018, et les transferts vers l'Italie à 9,5 milliards USD, d'après la Banque mondiale.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent transfrontaliers et des échanges de devises internationaux. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 septembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant, en 2018, affiché la croissance la plus rapide, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d’informations, visitez www.westernunion.com.

À propos de Postepay

Poste Italiane est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de paiement en Italie et exploite la plateforme de distribution intégrée et multicanale du groupe, basée sur son réseau de bureaux de poste physiques et sur une infrastructure numérique de toute dernière génération. En 2018, la société a créé Postepay SpA, nouvelle société spécialisée dans le développement et le traitement de paiements mobiles et numériques. Postepay SpA a pour objectif de consolider son leadership et de tirer parti des opportunités créées par la convergence entre les canaux physique et numérique, tout en appuyant dans le même temps l'aboutissement de la stratégie globale du groupe, ainsi qu'en guidant les citoyens, les entreprises et les entités de l'administration publique dans la transition des systèmes de paiement traditionnels vers des solutions plus avancées. Postepay compte près de 20 millions de cartes prépayées, plus de 4,8 millions de portefeuilles électroniques, et environ 4,5 millions de cartes SIM.

