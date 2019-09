Western Union : gagne du terrain au Canada

Les clients peuvent utiliser leurs comptes bancaires canadiens pour effectuer des virements internationaux et nationaux sur WU.com et par le biais de l’application Western Union

L’entreprise Western Union, leader des virements transfrontaliers d’argent et de devises croisées, a annoncé aujourd’hui s’être associée à Paramount Commerce, une société de technologie des paiements établie au Canada, pour offrir les virements de fonds en ligne alimentés par des comptes bancaires.

À l’aide de westernunion.com ou de l’application mobile Western Union®, les particuliers du Canada peuvent désormais envoyer de l’argent provenant de leurs comptes bancaires directement sur des comptes bancaires de plus de 100 pays et territoires du monde, ou être payés en monnaie locale dans des centaines de milliers de bureaux d’agent Western Union à travers le monde.

S’appuyant sur une décennie d’innovations numériques de Western Union au Canada, ce nouveau service élargit la robuste offre omnicanal de l’entreprise destinée aux particuliers du Canada, simplifiant et diversifiant ainsi les virements d’argent.

« Alors que les virements d’argent numérique dans le monde continuent de croître, les consommateurs recherchent de plus en plus d’autres méthodes de paiement que les cartes de crédit, et notamment la possibilité d’alimenter les virements directement depuis leur compte bancaire » a déclaré Molly Shea, responsable du réseau des Amériques chez Western Union. « Avec le lancement des services financés par compte, nous sommes heureux d’offrir à nos clients un plus grand choix, tant pour la façon dont ils souhaitent payer que pour la façon dont le destinataire souhaite obtenir les fonds. »

« Pour nous, l’alliance de la vaste expérience de Paramount en matière de traitement bancaire et de gestion des risques transactionnels avec Western Union, leader mondial des virements de fonds, était une évidence », a déclaré Justin Ferrabee, chef de la direction chez Paramount Commerce. « Nous savons que les Canadiens sont très à l’aise avec le côté pratique des services bancaires en ligne, et nous sommes heureux d’élargir leur choix en matière d’expérience de virement d’argent. »

Selon les données de la Banque mondiale, les consommateurs canadiens ont envoyé plus de 24,6 milliards de dollars américains à l’étranger en 2017. La Chine, l’Inde, les Philippines, la France et l’Italie représentent près de la moitié des virements de fonds reçus. Ces marchés totalisent environ 1,6 milliard d’adultes titulaires d’un compte bancaire, soit 42 pour cent des comptes bancaires d’adultes dans le monde.

Pour en savoir plus sur ce nouveau service, les consommateurs peuvent consulter le site westernunion.ca.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est le chef de file mondial dans le domaine des virements transfrontaliers d’argent et de devises croisées. Notre plateforme omnicanal relie le monde numérique et le monde physique; elle permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir de l’argent et d’effectuer des paiements en toute rapidité, facilité et fiabilité. Au 30 juin 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente offrant des services de marque Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer des fonds à des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal qui connaît la croissance la plus rapide en 2018, est disponible dans plus de 70 pays, plus des territoires supplémentaires, pour transférer de l’argent dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l’argent pour améliorer les relations entre la famille, les amis et les entreprises afin de favoriser l’inclusion financière et de soutenir la croissance économique. Pour plus d’informations, consultez le site www.westernunion.com.

À propos de Paramount Commerce

Paramount Commerce est une société de technologie financière novatrice qui fournit aux commerçants en ligne, en temps réel, des renseignements sur les données relatives aux comptes bancaires et le traitement des paiements vérifiés par les banques. Depuis son lancement il y a plus de 15 ans, notre technologie brevetée de vérification des services bancaires en ligne a été utilisée par des millions de consommateurs dans plus de 30 pays et a traité un volume supérieur à 35 milliards de dollars. Pour plus d’informations, consultez le site www.paramountcommerce.com.

