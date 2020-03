Pour soutenir ceux qu'on aime pendant une période difficile : Western Union lance « Digital Location »

Un canal vidéo et téléphonique alternatif proposé au service des clients en Autriche, Belgique, Italie, Portugal et à Oman.

Le nouveau service est développé à partir des succès et des lancements des services numériques continus de Western Union afin de maintenir l’accessibilité des services de transferts de fonds essentiels pour les clients pendant les restrictions de déplacement et certaines fermetures provisoires de sites à la lumière du COVID-19.

The Western Union Company (NYSE : WU), un leader dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, a annoncé aujourd’hui le lancement de « Digital Location » de Western Union, un nouveau canal pour que les clients de Western Union aient une expérience de transfert monétaire personnalisée depuis le confort et la sécurité de leur foyer.

Le service sur le terrain a toujours été un élément clé de l’expérience client Western Union dans les agences de détail. À partir d’aujourd’hui, une version pilote permettra aux clients d’Autriche, de Belgique, d’Italie, du Portugal et d’Oman, de se connecter dans plusieurs langues via un appel vocal ou vidéo avec un assistant de services personnels de transfert d’argent qui les accompagnera tout au long de la transaction. Les clients effectueront électroniquement leurs transactions financées par carte pour un paiement sur le réseau mondial de comptes bancaires, de portefeuilles et d’agences de détail de Western Union.

Tandis que de plus en plus de pays mettent en œuvre des directives de confinement, d’isolement sur place ou de limitation des mouvements dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et que certaines agences Western Union ont reçu l’instruction des autorités locales de fermer provisoirement, Western Union recommande à ses clients d’utiliser ses services mondiaux en ligne pour envoyer, suivre et payer leurs transferts monétaires. Pour les clients qui n’ont jamais recouru au transfert entièrement numérique par le passé, qui ont besoin de conseils supplémentaires à travers le processus de transfert numérique ou qui préfèrent simplement avoir affaire à une personne, « Digital Location » de Western Union leur propose désormais une expérience personnalisée accessible depuis le confort et la sécurité de leur foyer. Western Union à l’intention d’étendre ce service très prochainement à d’autres pays.

« Western Union est engagée à tirer parti de notre historique d’innovation et de notre plateforme flexible transfrontalière et multidevise pour servir nos clients de toutes les façons dont ils peuvent avoir besoin dans cet environnement sans précédent », a déclaré le président et directeur général de Western Union, Hikmet Ersek. « Du fait des services limités via les agences de détail dans certaines régions concernées par les directives de restriction des mouvements, nous voyons une demande croissante pour nos services en ligne. Nous sommes ravis de proposer désormais à nos clients une autre méthode pour qu’ils puissent adresser de l’attention et du soutien à ceux qu’ils aiment. »

M. Ersek a poursuivi : « Il est plus essentiel que jamais de permettre à nos clients d’envoyer de l’argent à leurs familles et à ceux qu’ils aiment ou d’aider les importateurs et les exportateurs à payer leurs fournisseurs. Les flux monétaires sont une source vitale de revenus pour un grand nombre de nos clients, y compris nos clients et nos partenaires d’entreprise. Parmi toutes les incertitudes actuelles, nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir la circulation des fonds vers là où ils sont les plus nécessaires. »

Western Union a développé le réseau de circulation des fonds et de paiements transfrontaliers et multidevises le plus robuste au monde. Depuis plus de 70 pays, les clients peuvent envoyer de l’argent dans le monde entier, vérifier les prix et les taux de change, et suivre leur transferts sur westernunion.com. Dans plus de 40 pays, ils peuvent également utiliser l’application mobile Western Union. Les clients ont, par ailleurs, l’option d’envoyer des fonds directement dans des milliards de comptes en banque, de portefeuilles et d’agences de détail dans le monde entier. Veuillez prendre note qu’en conséquence des directives ou des exigences de limitation de mouvements, les clients connaissent actuellement une réduction de l’accès aux agences de détail du fait de certaines fermetures provisoires dans des régions d’Italie, d’Espagne et d’autres parties de l’Europe, d’Inde, d’Argentine et de certaines parties des États-Unis, entre autres.

Le réseau d’agents de la société reste prêt à servir nos clients dans la majeure partie du monde, mais les clients sont invités à vérifier sur le lien Agent Locator le statut des sites les plus proches.

Western Union Business Solutions continue de desservir ses clients des institutions financières, de l’enseignement, des organisations juridiques et non-gouvernementales, et les soutient avec des paiements transfrontaliers et multidevises.

