Soutenir ses proches en cette période difficile : Western Union lance le service « Digital Location » en Belgique

Un nouveau canal proposé pour répondre aux besoins des clients en Belgique.

Ce nouveau service s’appuie sur le succès rencontré par les différents services numériques lancés par Western Union et permet aux clients de continuer à réaliser leurs transferts d’argent essentiels malgré les mesures de confinement et la fermeture temporaire de certaines agences dans le cadre du COVID-19.

The Western Union Company (NYSE : WU), l’un des leaders dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, a annoncé aujourd’hui le lancement du service Western Union « Digital Location », qui permettra aux clients de Western Union en Belgique de profiter d’une expérience de transfert d’argent personnalisée tout en restant en sécurité chez eux.

Les clients de Belgique peuvent accéder à ce service en appelant le +32-080015660.

Le service de terrain a toujours été un élément clé de l’expérience utilisateur Western Union dans les agences. À partir d’aujourd’hui, les clients de Belgique pourront contacter, par un simple appel téléphonique, un assistant personnel de transfert d’argent parlant leur langue, qui les aidera tout au long de la transaction. Les clients procéderont à la transaction par voie électronique en fournissant les fonds par carte de crédit. Le montant transféré pourra être versé sur un compte du réseau bancaire mondial de Western Union, un portefeuille ou récupéré en espèces dans une agence.

Alors que de plus en plus de pays prennent des mesures de confinements en raison de l’épidémie du COVID-19, mettent en place des abris ou restreignent les mouvements des populations, certaines agences Western Union sont temporairement fermées par les autorités locales. Western Union invite donc ses clients à utiliser ses services en ligne mondiaux pour envoyer, surveiller et payer leurs transferts d’argent. Pour les clients qui n'ont jamais utilisé de transfert entièrement numérique par le passé, qui ont besoin de conseils supplémentaires tout au long du processus de transfert numérique ou qui préfèrent simplement avoir un contact personnel, le service « Digital Location » de Western Union offre désormais une expérience personnalisée accessible depuis le confort et la sécurité de la maison. Western Union compte étendre ce service à d’autres pays prochainement.

« Western Union est déterminée à tirer parti de son histoire d’innovation et de sa plateforme transfrontalière et multidevise agile pour servir ses clients de toutes les manières dont ils ont besoin dans ce contexte inédit », a déclaré le président-directeur général de Western Union, Hikmet Ersek. « En raison de la restriction des services proposés par les agences dans certaines zones touchées par les mesures de confinement, nous constatons une augmentation de la demande pour nos services en ligne. Nous sommes heureux d’offrir maintenant à nos clients une autre façon de tendre la main à leurs proches, de prendre soin d’eux et de les soutenir. »

Hikmet Ersek a ajouté : « Il est plus important que jamais de permettre à nos clients d’envoyer de l’argent à leur famille et à leurs proches ou d’aider les importateurs et les exportateurs à payer leurs fournisseurs. Les flux monétaires sont une source de revenus vitale pour bon nombre de nos clients, dont nos clients commerciaux et partenaires. Face à l’incertitude actuelle, nous faisons tout notre possible pour que l'argent soit amené là où il est le plus nécessaire. »

Western Union a mis en place le réseau transfrontalier de mouvements monétaires et de paiements transfrontaliers le plus solide du monde. Depuis plus de 70 pays, les clients peuvent envoyer de l’argent dans le monde entier, consulter les prix et les taux de change, et suivre leurs transferts sur westernunion.com. Dans plus de 40 pays, ils peuvent utiliser l’application Western Union Mobile app. Les clients ont également la possibilité d’envoyer des fonds directement vers des milliards de comptes bancaires, de portefeuilles et d’agences dans le monde entier. Veuillez noter qu'en raison de mesures de confinement, les clients ont actuellement un accès réduit au réseau d’agences en raison de fermetures temporaires dans certaines régions d’Italie, d’Espagne et d’autres parties de l'Europe, de l’Inde, de l’Argentine et de certaines régions des États-Unis entre autres.

Le réseau d’agences de l'entreprise reste prêt à servir les clients dans la plupart des régions du monde, mais il est conseillé aux clients de consulter le lien Agent Locator pour connaître la situation des agences les plus proches.

Les solutions commerciales de Western Union permettent aux petites et moyennes entreprises de réaliser des paiements multidevises transfrontaliers, notamment grâce à nos solutions spécifiques pour les secteurs verticaux comme les institutions financières, les établissements de formation, et les organisations juridiques et non gouvernementales.

