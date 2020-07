Western Union : Le Techstars & Western Union Accelerator annonce la promotion 2020, le visage de l'avenir de la finance inclusive

L’accélérateur d’entreprises, ou « Accelerator », qui est dans sa deuxième édition, présente une affiche diversifiée de fondateurs d’entreprises développant des produits et services utilisant l’innovation et la technologie pour rendre le système financier mondial plus inclusif

Western Union (NYSE : WU), un chef de file des transferts d’argent transfrontaliers et en devises, et Techstars, la plateforme mondiale d’investissement et d’innovation, ont annoncé aujourd’hui le lancement de la deuxième promotion du Techstars & Western Union Accelerator. De l’apprentissage automatique à l’intelligence artificielle, en passant par les services dans le cloud, la banque numérique et l’analyse de pointe, le fil rouge de ce portefeuille de 10 entreprises est leur engagement à tirer parti de la technologie et de l’innovation pour améliorer l’accès aux économies mondiales et locales, grâce à la finance inclusive.

Les entreprises de l’Accelerator 2020 sont présidées par des personnes originaires du monde entier, notamment des Philippines, d’Égypte, de Gambie, de Hong Kong, d’Indonésie, d’Inde, d’Israël, du Nigeria, de Singapour, d’Espagne, d’Afrique du Sud et des États-Unis. Ils partagent l’engagement de Western Union en faveur d’une innovation inclusive en développant des produits et des services qui accélèrent l’accès à un système financier mondial plus équitable.

Le concept d’accès financier a servi de boussole tout au long du processus de sélection de l’Accelerator 2020 : les chefs de programme se sont posé la question suivante : Face à une crise mondiale de la santé, quelles entreprises sont les mieux placées pour accélérer et élargir l’accès à la finance dans un monde post-COVID ?

Les fondateurs de startups participeront à un programme virtuel intensif de 13 semaines au cours duquel ils s’emploieront à développer et faire évoluer leurs entreprises au moyen du mentorat, de l’expertise entrepreneuriale, d’une stratégie commerciale et des conseils marketing d’experts dans les domaines des technologies financières ainsi que de la conformité, des portefeuilles mobiles et du règlement.

« L’équipe de Western Union est très impressionnée par ce groupe diversifié de fondateurs d’entreprises et d’entrepreneurs qui s’attellent à relever les défis de l’écosystème des services financiers », a déclaré Shelly Swanback, présidente des produits et de la plate-forme de Western Union. « Je suis convaincue que le vaste éventail de perspectives, d’expériences et de technologies représentées dans le portefeuille de cette année nous poussera à être encore plus disruptifs, et nous efforcerons de développer des services financiers et des technologies de paiement plus inclusifs dans une économie mondiale en pleine mutation. »

Et de poursuivre : « Je suis particulièrement fière du fait que de nombreuses entreprises de l’accélérateur sont dirigées par des fondateurs venus de nombreux pays différents, ce qui reflète bien la diversité des origines géographiques de notre base d’employés, de clients et de partenaires. Il est essentiel d’avoir une perspective mondiale lorsque l’on cherche à donner accès aux dernières innovations en matière de finance à des milliards de personnes, lorsque l’on offre des opportunités innovantes aux entreprises et aux clients, et lorsque l’on contribue à combler le fossé des inégalités ».

Selon la New American Economy, une organisation bipartisane de recherche et de plaidoyer basée aux États-Unis et axée sur les politiques d’immigration fédérales, d’État et locales, en 2019, environ 45% des entreprises de la liste Fortune 500 avaient été fondées par des immigrants ou leurs enfants.

« Nous sommes fiers d’annoncer quelles entreprises ont été sélectionnées pour participer au Techstars & Western Union Accelerator 2020 », a déclaré Ethan Austin, directeur général de Techstars Western Union Accelerator. « Chacune de ces entreprises s’attaque aux obstacles systémiques de l’industrie avec des solutions innovantes et originales utilisant des technologies de pointe. Nous sommes ravis de les soutenir dans leur croissance au cours des 13 prochaines semaines de notre programme et au-delà. »

L’Accelerator Techstars & Western Union 2020 aura pour point d’orgue une Journée d’exposition le 8 octobre, au cours de laquelle les fondateurs de startup présenteront leurs produits et services à des investisseurs potentiels. Cette année, le programme sera virtuel, et non pas en présentiel comme d’habitude, en raison de la pandémie de COVID-19.

Depuis 2006, Techstars a travaillé avec plus de 2 000 startups, et établi des liens profonds et riches de sens entre des jeunes startups et des sociétés d’envergure mondiale. Le processus de sélection concurrentielle du Techstars & Western Union Accelerator a commencé au début de 2020, et a vu des centaines d’entrepreneurs entrer en lice pour décrocher l’une des 10 places si convoitées.

Techstars et Western Union adressent leurs chaleureuses félicitations et un souhaitent cordialement la bienvenue aux entreprises sélectionnées pour l’édition 2020 du Techstars & Western Union Accelerator.

Participants au Techstars Western Union Accelerator 2020 AidBanc

Little Rock, AR | USA et LA

AidBanc fournit aux ONG des outils de banque numérique et de gestion des dépenses pour effectuer les décaissements d’aide humanitaire de manière transparente dans un monde où l’argent liquide est de moins en moins utilisé.

https://www.aidbanc.com/ Plentina

San Francisco, CA | USA

Les services dans le cloud offrent une notation de crédit et des prêts alternatifs favorisant l’inclusion financière mondiale.

https://www.plentina.com/ Gig Wage

Dallas, TX | USA

Gig Wage est une plateforme de paiement spécialisée dans les entrepreneurs indépendants. Grâce à leur technologie, il est simple, rapide et facile de payer, de gérer et de soutenir les entrepreneurs.

https://gigwage.com/ Rise Capital

Lagos, Nigeria

Une société financière axée sur la technologie qui offre aux Africains de meilleures opportunités d’investissement libellées en dollars dans le monde.

https://rise.capital/ Heights Labs New York, NY | USA Une plateforme d’IA et d’analyse de réseau visant à minimiser les risques et la fraude, améliorer la conformité et qui permet la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) afin d’atténuer les risques et les menaces dans le monde de la conformité, du renseignement et de la sécurité nationale. https://www.heightslabs.com/ Robbie AI

Boston, MA | USA

La technologie de reconnaissance faciale grâce à la diffusion en temps réel dans des environnements naturels.

https://robbie.ai/ Line San Francisco, CA | USA

Une technologie basée sur l’IA qui aide les personnes qualifiées et bancarisées à souscrire des crédits et à accéder à des services financiers abordables. https://www.useline.com/ Vested Finance

Berkeley, CA | USA

Plateforme de conseil en investissement promouvant la création de richesses durable en permettant aux investisseurs indiens locaux de se lancer à l’international.

https://www.vested.co.in/ Logicluster

San Francisco, CA | USA

Un moteur de tarification basé sur l’intelligence artificielle pour permettre aux entreprises d’augmenter leurs revenus en optimisant leur tarification.

https://www.logicluster.com/ Yunit

Oakland, CA | USA

Permet aux utilisateurs d’économiser de l’argent avec leurs amis.

https://www.yunit.co/

À propos de Techstars

Techstars est une plate-forme mondiale d’investissement et d’innovation. Les fondateurs de Techstars entrent en contact avec d’autres entrepreneurs, experts, mentors, anciens étudiants, investisseurs, dirigeants communautaires et sociétés pour développer leur entreprise. Techstars se divise en trois départements : les Programmes Techstars d’accélérateurs d’entreprises (Accelerator) axés sur le mentorat ; les Partenariats Techstars d’innovation d’entreprise et la Communauté Techstars. Le portefeuille de la Techstars Accelerator comprend plus de 2 200 entreprises avec une capitalisation boursière de plus de 26 milliards de dollars. www.techstars.com

À propos de Western Union

La Western Union Company (NYSE: WU) est un leader mondial des transferts d’argent et paiements en devises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omni-canal permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer de l’argent, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer de l’argent vers des milliards de comptes.

De plus, westernunion.com, notre canal affichant la croissance la plus dynamique en 2019, est disponible dans plus de 75 pays, ainsi que des territoires supplémentaires, permettant de transférer l’argent à travers le monde. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l’argent pour le meilleur, renforçant les liens au sein des familles, entre amis et entre entreprises, et favorise ainsi l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.westernunion.com.

