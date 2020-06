Western Union :  Une nouvelle étude de Western Union donne un aperçu de l'avenir de l'enseignement supérieur

Les exigences, attitudes et comportements des futurs étudiants internationaux vont transformer la façon dont les universités éduquent et hébergent leurs populations.

The Western Union Company (NYSE : WU), leader dans le domaine des transferts monétaires et des paiements en devise à l’international, partage aujourd'hui un nouveau rapport sur « L’avenir de l’éducation internationale », lancé en partenariat avec The Future Laboratory. L’étude identifie cinq profils d’étudiants qui ont des attentes et des comportements nouveaux. Ce rapport prédit la façon dont les établissements universitaires vont devoir s’adapter pour répondre à ces nouvelles attentes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200605005353/fr/

Meet the students of the future: new student profiles uncovered in “The Future of International Education” (Graphic: Business Wire)

Ces résultats sont publiés alors que les établissements d'enseignement supérieur du monde entier s’adaptent et évoluent pour faire face au COVID-19, grâce notamment à la mise en place de cours en ligne. Les institutions peuvent donc utiliser ce rapport pour s’assurer que les nouvelles politiques qu’elles mettent en place correspondent aux besoins et aux priorités des étudiants internationaux.

« Nous constatons que les établissements universitaires ont répondu remarquablement aux enjeux liés à la crise sanitaire. Un grand nombre des changements qui ont été introduits du fait de la pandémie accélèrent des tendances qui seront bénéfiques pour les institutions et leurs étudiants sur le long terme. Par exemple, en passant à des salles de classe virtuelles, nous constatons une augmentation de l’apprentissage transnational, ce qui accroît l’accessibilité et la flexibilité des cours proposés », a déclaré Andrew Summerill, directeur général de Western Union Business Solutions.

« De tels changements vont aider les établissements à attirer des étudiants internationaux à l’avenir », a affirmé M. Summerill. « Comme nous le savons, ces derniers veulent de plus en plus que les établissements d'enseignement supérieur investissent dans les nouvelles technologies pour moderniser l’expérience étudiante. En tant que partenaire de confiance guidant les universités dans leur évolution pour répondre aux attentes des futurs étudiants, nous avons mené cette recherche pour les aider à faire face à ces défis. »

« Les universités qui s’intéressent activement à ces nouveaux profils d’étudiants internationaux vont inspirer des innovations passionnantes dans le secteur et créer une croissance durable afin que le paysage de l'enseignement supérieur se tourne vers le futur », ajoute M. Summerill.

Ces tendances émergentes sont un bon indicateur de la façon dont les universités peuvent attirer de futurs étudiants internationaux et véritablement prospérer au cours de la décennie à venir. Alors que le secteur de l’éducation connaît une véritable renaissance afin de s’adapter au futur étudiant international, il va devenir essentiel d’inclure les éléments les plus utiles et les plus inspirants de la prochaine révolution numérique afin de maintenir une culture de campus et une éducation socio-émotionnelle engageantes.

Western Union Business Solutions est un fournisseur de services de paiement réputé qui a déjà opéré le transfert de plus de 14 milliards de dollars pour le compte de prestataires de services éducatifs. Huit des dix premières universités du classement mondiali utilisent nos solutions pour permettre à leurs étudiants internationaux de payer leurs frais de scolarité dans 200 pays et 130 devises. Téléchargez le rapport ici.

The Future Laboratory est l’une des sociétés de conseils spécialisée dans les études prospectives les plus renommées au monde. Elle propose un mélange unique de prévision des tendances, de renseignements sur les consommateurs, de vision d’avenir, de stratégie de marque et d'innovation qui inspirent les organisations et leur assure un futur à toute épreuve.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements en devise à l’international. À l’ère du digital, notre plateforme de paiement en ligne relie le monde numérique et le monde physique en permettant aux particuliers et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences proposant nos services dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds sur des milliards de comptes bancaires. De plus, notre site internet westernunion.com, qui est notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est maintenant accessible dans plus de 75 pays et territoires supplémentaires. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet aux familles, aux amis et aux entreprises d’être connectés entre eux, en leur donnant la possibilité de se transférer des fonds facilement et rapidement, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d’informations, visitez www.westernunion.com.

WU-G

i Times Higher Education Global University Rankings 2020

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200605005353/fr/