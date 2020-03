Western Union :   Western Union répond aux besoins de ses clients en ces temps difficiles

Dans le monde entier, les clients de Western Union choisissent de plus en plus d’envoyer des fonds en utilisant les outils numériques depuis le confort et la sécurité de leur domicile

La société travaille avec ses agents, les gouvernements, ses clients et ses employés pour rendre possible le mouvement des fonds à l’échelle mondiale et aider à atténuer l’impact économique du COVID-19

Aujourd’hui, Western Union (NYSE : WU), une société leader en transferts d’argent et paiements transfrontaliers multidevises , a informé ses clients que le réseau de la société était prêt à les aider à apporter un soutien financier vital à leurs amis et à leur famille à travers le monde en ces temps difficiles. Les clients peuvent choisir d’envoyer des fonds via les canaux numériques de plus en plus populaires de Western Union ou via son vaste réseau d’agences de détail.

À la lumière de la pandémie actuelle de COVID-19, Western Union est consciente que certains de ses clients peuvent rechercher des moyens alternatifs d’envoyer de l’argent à leurs proches. Certaines agences de détail ont suspendu leurs activités en lien avec les mesures préventives contre le COVID-19. Western Union encourage ses clients à opter pour les transferts d’argent numériques proposés via westernunion.com et l’application mobile Western Union. Westernunion.com est à la disposition des clients dans plus de 70 pays et territoires additionnels, et l’application mobile Western Union est disponible dans 40 pays. Les clients peuvent envoyer de l’argent dans le monde entier, suivre un transfert et vérifier les tarifs et les taux de change 24 h/24 et 7j/7 en utilisant ces canaux numériques. Les virements peuvent être versés sur le réseau mondial de comptes bancaires et de portefeuilles mobiles de Western Union, ainsi qu’envoyés aux agences basées dans le monde entier.

Le vaste réseau de Western Union, constitué de plus de 500 000 agences de détail à travers le monde, continue d’accepter les fonds et de les verser en monnaie locale, sauf dans certaines zones où les opérations commerciales ont été suspendues en raison du COVID-19. Les clients qui souhaitent vérifier les heures d’ouverture des agences de Western Union peuvent utiliser l’outil Agent Locator, qui est mis à jour plusieurs fois par jour et qui fournit les informations les plus précises et les plus à jour.

« La nature sans précédent du COVID-19 oblige chaque organisation mondiale à rassembler ses forces pour faire face à la crise et à fournir des services essentiels à ses clients durant cette période critique, tout en donnant la priorité à la sécurité des employés et des agents », a déclaré Hikmet Ersek, président et directeur général de Western Union.

M. Ersek a poursuivi: « Chez Western Union, nous savons que pour beaucoup de nos clients le foyer est plus qu’un simple lieu. À l’heure où nos clients continuent de travailler tout en tentant de se protéger et de rester en sécurité dans une partie du globe, ils se sentent encore plus tenus de soutenir leur famille et leurs proches à travers le monde. »

« En cette période de crise mondiale, nos clients choisissent de plus en plus d’envoyer des fonds en utilisant les outils numériques depuis le confort et la sécurité de leur domicile. Notre présence mondiale permet aux personnes d’envoyer et de recevoir de l’argent pour subvenir aux besoins essentiels, y compris les soins de santé et les fournitures médicales. »

Au début de cette épidémie, Western Union a activé des plans de continuité de ses activités, en se préparant au COVID-19 et en atténuant les risques pour ses employés comme pour ses clients. Western Union encourage ses agents et ses clients à se conformer aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des autres autorités sanitaires de premier plan, notamment en minimisant les interactions sociales. Des informations détaillées ainsi que les recommandations de l’OMS peuvent être trouvées ici.

Des mises à jour régulières sur les services de Western Union seront fournies via son site de ressources dédié au COVID-19 et peuvent être trouvées ici.

WU-G

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer de l’argent, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 décembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer de l’argent à des milliards de comptes bancaires. De plus westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est accessible dans plus de 70 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d’informations, visitez www.westernunion.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200322005017/fr/