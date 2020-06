Western Union : constate une amélioration significative des tendances de transactions interconsommateurs en mai, notamment un niveau record des transactions numériques

The Western Union Company (NYSE : WU), leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, a fourni aujourd'hui une mise à jour sur les tendances de transaction de la Société concernant son activité interconsommateurs (Consumer-to-Consumer, C2C) pour le mois de mai 2020, en réponse au contexte commercial changeant au cours de la pandémie de la COVID-19.

En outre, Raj Agrawal, directeur financier de Western Union, fournira aujourd'hui des commentaires sur l'activité de la Société dans le cadre d'une présentation organisée lors de la Conférence mondiale sur la technologie de Bank of America.

Conformément à ce qui a été précédemment annoncé, à la fin du premier trimestre, la Société a commencé à observer une diminution significative du nombre de transactions concernant son activité C2C en raison de la pandémie de la COVID-19, avec des chutes d'environ 30 % à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Au milieu du mois d'avril, le taux de déclin du nombre de transactions a commencé à s'améliorer grâce à la filière de détail et à une accélération significative de la croissance numérique. L'amélioration des tendances en matière de transactions de détail et numériques s'est poursuivie au mois de mai, avec une croissance des transactions numériques au mois de mai ayant enregistré un record depuis dix ans.

Mise à jour du segment interconsommateurs

Évolution en glissement annuel Fin mars -

Début avril Avril Mai Total des transactions ~ -30 % -21% -7 % Transactions de transferts monétaires numériques ~ 50 % 77 % 99 %

« Nous sommes heureux de constater que nos tendances en matière de transactions de transferts monétaires continuent de s'améliorer, dans la mesure où l'effet perturbateur de la COVID-19 semble s'atténuer », a déclaré Hikmet Ersek, PDG de Western Union. « Plus important encore, la solide croissance que nous constatons dans notre activité numérique est d'autant plus impressionnante que notre activité de transferts monétaires numériques enregistrait d'ores et déjà plus de 600 millions USD de chiffre d'affaires en 2019, et ceci confirme que notre stratégie de croissance axée sur le numérique nous place en bonne position pour l'avenir. »

Commentaires supplémentaires sur les tendances de l'activité au T2

Concernant les tendances numériques, les transactions sur westernunion.com ont augmenté de 39 % en avril et de 51 % en mai.

Au sein de la majorité des principaux marchés émetteurs du segment C2C, les tendances de transaction se sont améliorées d'avril à mai.

Les transactions de transferts monétaires numériques ont représenté près de 30 % des transactions C2C en avril et en mai.

La Société fournira sa prochaine mise à jour d'activité en même temps que ses résultats du deuxième trimestre normalement programmés au début du mois d'août.

Présentation lors de la conférence

En outre, comme précédemment annoncé, Raj Agrawal, directeur financier de Western Union, délivrera aujourd'hui une présentation virtuelle à l'occasion de la Conférence mondiale sur la technologie de Bank of America à 15 h 15 heure du Pacifique. M. Agrawal évoquera la stratégie de croissance et les tendances du deuxième trimestre de la Société jusqu'à la fin du mois de mai.

Les investisseurs et les parties intéressées pourront écouter la présentation destinée aux investisseurs, via une webdiffusion sur le site http://www.westernunion.com, sous la section dédiée aux relations avec les investisseurs. L’archive de la webdiffusion sera disponible environ une heure après la fin de la présentation.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant le monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est accessible dans plus de 75 pays et territoires supplémentaires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westernunion.com.

