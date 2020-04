Western Union : et la Western Union Foundation renforcent leur budget d'aide dans le cadre de la crise mondiale du COVID-19

Les deux organisations se sont engagées conjointement à verser un fonds de 800 000 dollars pour soutenir les programmes alimentaires nationaux et les systèmes de santé prenant en charge les populations les plus vulnérables, dont les réfugiés et les migrants

La Western Union Foundation s’est engagée à apporter 300 000 dollars supplémentaires à la lutte mondiale contre le COVID-19, portant le montant total promis par Western Union et la Western Union Foundation à 800 000 dollars.

Les priorités de don de la Western Union Foundation ont été mises à jour afin d’y inclure le soutien aux systèmes de santé du monde entier qui prennent en charge certaines des populations les plus vulnérables de la planète, parmi lesquelles les réfugiés et les migrants. Par ailleurs, la fondation continuera de soutenir les ONG locales et internationales qui permettent un accès aux services de base tels que l’aide alimentaire, la formation médicale, l’éducation, et des fournitures et équipements pour les professionnels de santé en première ligne.

Parmi les grandes ONG mondiales qui bénéficieront de ce don figurent le fonds de solidarité COVID-19 des Nations unies, Give2Asia, International Medical Corps et, aux États-Unis, le Chicago Community COVID-19 Response Fund.

En février, Western Union et la Western Union Foundation avaient déjà annoncé le lancement d’un défi mondial de don paritaire d’un million de dollars, en s’engageant à doubler les dons versés pour la lutte contre le COVID-19 jusqu’à 500 000 dollars afin de renforcer l’impact des dons de particuliers, d’entreprises, d’employés et d’agents dans cette bataille. La date limite du défi mondial de don paritaire a été repoussée au 15 mai.

Les dons publics peuvent être réalisés via la Plateforme de don de la Western Union Foundation.

Aux États-Unis, les dons peuvent être effectués via l’application mobile Western Union jusqu’au 15 mai.

Les dons de sociétés peuvent être coordonnés par e-mail à wufoundation@wu.com.

« En travaillant avec les agents, les clients et les employés de Western Union pour renforcer l’impact de chaque dollar versé, nous démontrons à quel point la collaboration est essentielle dans le soutien aux personnes déplacées et marginalisées du fait de la pandémie de COVID-19 dans le monde entier », a déclaré Elizabeth Roscoe, Global Head, Corporate Brand and Purpose, et Directrice générale de la Western Union Foundation. « Nous sommes admiratifs et éternellement reconnaissants de l’engagement de tous les employés de première ligne qui continuent à venir travailler chaque jour pour fournir des services essentiels dans ce contexte sans précédent. Ce sont les héros de notre époque. »

La Western Union Foundation se concentre sur l’aide aux personnes marginalisées et déplacées, et notamment des migrants et réfugiés. Ces populations vulnérables ont moins facilement accès aux informations, à l’aide médicale et aux fournitures nécessaires pour combattre le virus. Il est essentiel que nous travaillions avec des partenaires qui viennent en aide à ces personnes, pour que le coronarivus puisse être à la fois contenu et traité, et pour répondre aux besoins urgents de ces communautés, comme la lutte contre l’insécurité alimentaire provoquée par la crise du COVID-19.

En plus des dons effectués par les agents, clients et employés dans le cadre du défi mondial de don paritaire, Western Union et la Western Union Foundation vont verser 800 000 dollars à des ONG du monde entier qui tentent de remédier aux problèmes suscités par le COVID-19. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les campagnes qui ont été menées récemment :

Tony's Charitable Foundation : Le bras caritatif de Tony's Fresh Market, un agent Western Union de Chicago, a donné 50 000 dollars dans le cadre du défi mondial de don paritaire. La Western Union Foundation a ajouté à ce don un total de 100 000 dollars destinés au Chicago Community COVID-19 Response Fund pour des services essentiels tels que l'aide alimentaire d'urgence et les fournitures sanitaires.

Give2Asia : La Western Union Foundation s'est engagée à financer les initiatives locales menées dans le cadre de la pandémie de coronavirus dans la région Asie-Pacifique afin de distribuer des fournitures médicales de base, notamment des centaines de milliers de masques pour protéger les soignants et les populations à risque, des dizaines de milliers de litres de désinfectant pour les hôpitaux et des repas pour le personnel médical et les patients.

International Medical Corps : La Western Union Foundation s'est engagée à financer la formation au COVID-19 des professionnels de santé des Philippines pour prévenir et maîtriser les contaminations et préparer le personnel à une augmentation du nombre de cas ; des équipements de protection individuelle, dont des gants, des lunettes, des blouses et des centaines de milliers de masques pour le Département de la santé de Manille, pour assurer la sécurité des professionnels de santé en première ligne ; et la mise en place de tentes de dépistage et de triage devant un hôpital de Manille.

Fonds de solidarité COVID-19 des Nations unies : Un engagement de 100 000 dollars pour aider l'Organisation mondiale de la santé à suivre et à comprendre la propagation du virus, s'assurer que les patients bénéficient des soins dont ils ont besoin et que les employés de première ligne reçoivent les fournitures et informations essentielles, et accélérer la recherche et l'élaboration d'un vaccin et de traitements pour toutes les personnes qui en ont besoin.

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers.

Selon la Western Union Foundation, l'éducation est le chemin le plus sûr vers les opportunités économiques.

