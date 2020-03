Western Union : étend ses services numériques

Western Union continue d'étendre les services numériques et les paiements sur les comptes pendant la pandémie de COVID-19; Maintenant dans 75 pays avec paiement dans 200 pays dans le monde

Western Union (NYSE: WU), une société leader en transferts d’argent et paiements transfrontaliers et multidevises, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services de transfert d'argent numérique, la partie de son activité qui connaît la croissance la plus rapide en 2019, à plus de 75 pays, et un paiement dans un réseau mondial de quatre milliards de comptes et de portefeuilles dans 100 pays, en plus d'un vaste réseau d'agents de détail dans 200 pays et territoires.

L'expansion mondiale numérique de Western Union est un pilier stratégique depuis des années et est aujourd'hui disponible sur tous les continents du monde. Les services numériques de la société couvrent les 20 premiers des principaux pays d'envoi de fonds du monde classés par la Banque mondiale. De même, le réseau mondial de comptes et de portefeuilles de la société couvre les principaux pays du monde qui reçoivent des fonds.

Les services numériques de Western Union ont constamment généré une croissance des revenus à deux chiffres au cours des dernières années jusqu'en 2019. Son échelle numérique combinée d'envoi et de réception a établi la norme pour les mouvements d'argent internationaux. L'expérience des paiements numériques de bout en bout est un avantage pour les clients durant les périodes de confinement et lors des fermetures temporaires de points de vente à cause du COVID-19.

Western Union a également travaillé avec ses agents, partenaires et régulateurs à travers le monde pour continuer à fournir des services de transfert d'argent en tant que service essentiel aux communautés pendant la crise COVID-19 actuelle. Ces efforts comprennent un accueil plus facile ou des services assistés tels que les ‘digital locations’ récemment annoncés disponibles dans certains pays.

‘Le bilan et la situation financière solide de Western Union nous permettent de continuer à étendre nos services numériques à plus de personnes que jamais auparavant, dans plus de régions du monde, y compris les plus grands pays d'envoi et de réception du monde, en particulier en ces temps difficiles’, a déclaré Hikmet Ersek, Le président et directeur général de Western Union.

Ersek a poursuivi : ‘Nous sommes fiers que notre stratégie numérique, priorisée il y a des années, permette des paiements numériques en temps réel aux clients et aux entreprises. Nous sommes honorés de servir un éventail toujours plus large de clients, en leur donnant plus de facilité, d'accès et de confiance dans chaque transaction qu'ils effectuent, tout en respectant ce qui compte le plus pour eux : rapidité, fiabilité, commodité et confiance. Ceci est encore plus important pendant ces temps difficiles de COVID-19. Bien que la grande majorité de notre réseau de vente au détail reste ouverte, certains de nos points de vente au détail dans certaines régions ont été touchés par les directives de fermeture des gouvernements locaux.

‘Les flux monétaires sont une source de revenus vitale pour bon nombre de nos clients, y compris nos clients commerciaux et nos partenaires. A l’heure de l'incertitude actuelle, nous faisons tout notre possible pour que l'argent se déplace là où il est le plus nécessaire, à travers le monde.’

Les services Western Union aujourd'hui:

Depuis environ 75 pays, les clients peuvent envoyer de l'argent dans le monde entier, consulter les prix et les taux de change, et suivre leurs transferts via westernunion.com ou des plateformes numériques dirigées par des partenaires dans plusieurs pays tels que le Canada, la France, l'Italie, la Russie, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite.

Les arrêts liés à COVID-19 ont eu un impact sur certains points de vente de Western Union avec des heures d'ouverture ou des fermetures modifiées à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, cependant, les clients du monde entier sont encouragés à utiliser l'outil de recherche Agent Locator pour être sûr du statut et des heures de leur emplacement le plus proche, qui est mis à jour trois fois par jour.

Le 26 mars 2020, Western Union a annoncé le lancement d'une nouvelle chaîne - Digital Location - pour permettre aux clients d'Autriche, de Belgique, d'Italie, du Portugal et d'Oman de de se connecter en plusieurs langues via un appel vocal ou vidéo à un assistant de service personnel de transfert d'argent qui les aidera dans la transaction. Les clients effectueront électroniquement leur transaction financée par carte pour paiement dans le réseau mondial de Western Union.

Western Union Business Solutions continue de servir sa clientèle, petites et moyennes entreprises avec des paiements transfrontaliers et en devises, y compris nos solutions spécialisées pour les secteurs verticaux comme les institutions financières, l'éducation, les organisations juridiques et non gouvernementales.

