Western Union : étend son réseau mondial de paiement en temps réel

Le paiement en temps réel est désormais disponible dans 50 pays vers une sélection de comptes bancaires et portefeuilles

Western Union (NYSE : WU), l’un des leaders des transferts d’argent et paiements transfrontaliers et interdevises, a annoncé aujourd’hui la poursuite de l’expansion de son réseau mondial de paiement et de transfert en temps réel. Tous les clients de la société pourront en profiter, tant via les services de paiement et de transfert de la marque que via ses services de marque blanche en pleine expansion.

Le vaste réseau mondial de plus de 550 000 agences Western Union réparties dans plus de 200 pays et territoires propose un service de paiement en quelques minutes depuis de nombreuses décennies. Désormais, les clients de Western Union ont la possibilité de transférer des fonds dans le monde entier en quelques secondes : l’entreprise propose maintenant ses services de transferts d’argent et de paiements transfrontaliers et interdevises en temps réel dans 50 pays, pour tout versement réalisé vers l’une des banques partenaires ou vers un portefeuille numérique. Depuis le début de l’année, l’expansion du service s’est accélérée, l’objectif étant d’évaluer 100 pays d’ici fin 2020 afin d’y déployer un service de paiements en temps réel. Le réseau international de Western Union comprend désormais plus de quatre milliards de comptes bancaires et de portefeuilles.

Les services de versement et de récupération des fonds par voie électronique, l’un des piliers de la stratégie de Western Union depuis des années, sont devenus un outil indispensable pour permettre aux habitants du monde entier de continuer à envoyer de l’argent à leurs proches et à réaliser des paiements professionnels malgré la pandémie de COVID-19. Pendant la crise, Western Union s’est concentrée sur l’accélération de l’expansion de ses services de transfert d’argent numérique afin que davantage de particuliers et entreprises puissent réaliser leurs paiements et transferts transfrontaliers indispensables tout en restant en sécurité chez eux.

Le mois dernier, Western Union a annoncé l’élargissement de ses services de transfert d’argent numérique, son segment d’activité connaissant la croissance la plus rapide, à plus de 75 pays. Les services numériques de l’entreprise sont proposés dans l’ensemble des 20 principaux pays émetteurs de versements selon le classement de la Banque mondiale. De même, le réseau international de paiement sur compte bancaire et portefeuille ainsi que le service de paiement en quelques minutes vers une sélection de comptes bancaires et portefeuilles couvrent la plupart des principaux pays récepteurs de paiements dans le monde. Au vu du caractère indispensable des transferts d’argent pendant la crise du COVID-19, cette couverture de bout en bout permet à des millions de personnes vivant dans les principaux pays d’émission ou de réception de paiements de profiter de ces services numériques à la fois fiables et pratiques.

« Western Union poursuit sa stratégie d’investissement et de croissance de son réseau mondial pour permettre aux entreprises et aux particuliers de transférer de l’argent ou de réaliser des paiements comme ils l’entendent, vers le pays de leur choix, et aussi rapidement que possible », a déclaré Hikmet Ersek, Président et PDG de Western Union. « La crise du COVID-19 a renforcé notre engagement en tant que partenaire de confiance des particuliers et des entreprises, pour leur permettre de transférer des fonds dans le monde entier en temps réel. »

Hikmet Ersek a ajouté : « C’est là un excellent exemple de la manière dont le renforcement de la portée internationale, de l’interconnexion et de la rapidité du réseau international Western Union peut générer des avantages pour le client difficiles à égaler. Notre plateforme unique élimine les difficultés habituellement liées aux transferts internationaux afin que les clients puissent accéder à leurs fonds en temps réel dans un nombre croissant de pays. Nous partons de nos racines, le transfert des fonds d’étrangers vers leur pays d’origine, pour nous positionner comme la plateforme de référence pour les prestataires de paiements et institutions financières de dernière génération et leurs divers besoins de paiements transfrontaliers. »

Le service de paiement transfrontalier en quelques minutes de particulier à particulier de Western Union est désormais disponible pour tout transfert vers une sélection de banques ou fournisseurs de portefeuilles électroniques de 50 pays : l’Autriche, le Bangladesh, la Bulgarie, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, la Chine, le Costa Rica, Chypre, la République tchèque, la République démocratique du Congo (DRC), le Danemark, l'Estonie, l'Éthiopie, les îles Fidji, la Finlande, la France, le Ghana, le Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Malawi, le Mexique, la Mongolie, le Mozambique, le Népal, les Pays-Bas, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, le Portugal, le Rwanda, le Sénégal, l’Espagne, le Sri Lanka, la Suède, la Suisse, la Tanzanie, la Turquie, l’Ouganda, l’Ukraine, les Émirats arabes unis, la Zambie et le Zimbabwe.

Accélérer l’accès aux transferts transfrontaliers en quelques minutes

Le perfectionnement de la plateforme internationale de Western Union pour les transferts d’argent transfrontaliers et interdevises, dont les transferts transfrontaliers internationaux en temps réel, les fonctions de règlement international, le réseau, les normes de conformité et les systèmes technologiques, place l’entreprise en position de premier intégrateur de services de transfert d’argent, de paiement et d’internationalisation pour ses propres clients ainsi que pour des institutions financières et d’autres prestataires de paiements.

Outre ses nombreux services numériques, sa fonction de règlement international et son infrastructure de conformité, Western Union revendique un réseau de points de vente international de plus de 550 000 agences réparties dans 200 pays et territoires pour les paiements en quelques minutes.

Western Union a récemment annoncé le lancement d’une stratégie de plateforme ouverte qui permet à l’entreprise d’établir un lien innovant entre les transferts d’argent numériques et physiques tout en aidant les entreprises de pointe à proposer leurs services au niveau international. L’entreprise propose aux banques et autres prestataires de paiement une gamme d’interfaces de programmation (API) afin d’intégrer sa plateforme de transferts d’argent transfrontaliers et interdevises avec la valeur ajoutée de Western Union : ses services de gestion des liquidités, de résolution des litiges et de mise en conformité internationale.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer de l’argent, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 décembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer de l’argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l’argent pour le meilleur, renforçant les liens entre les familles, les amis et les entreprises pour favoriser l’inclusion financière et soutenir la croissance économique. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.westernunion.com.

