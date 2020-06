Western Union : poursuit son travail de liaison entre les communautés et les économies en ces temps critiques

La Compagnie publie son deuxième rapport annuel ESG et souligne les actions posées face aux récentes crises

Western Union, un leader mondial dans le domaine des transferts d’argent et des paiements transfrontaliers inter-devises, a publié aujourd’hui son deuxième rapport annuel sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui met en évidence les progrès de la Compagnie en matière d’ESG en 2019. De plus, ce rapport souligne les actions prises par Western Union face, à la fois, à la pandémie de COVID-19 et aux mouvements de justice sociale en début de 2020, et les initiatives qui en découlent.

« Aujourd’hui, avec la COVID-19 et les protestations mondiales contre l’injustice sociale en toile de fond, le rôle du milieu des affaires n’a jamais été aussi pertinent, et urgent, quand il est question de bâtir un avenir davantage imprégné de solidarité. Servir les intérêts de nos parties prenantes dans le monde actuel prend de la détermination et de l’innovation. Il est impératif de faire preuve d’ingénuité si nous voulons renforcer le sentiment d’unité mondiale et créer ainsi de nouvelles solutions durables pour la population, les entreprises et les sociétés », a déclaré Hikmet Ersek, président-directeur général de Western Union. « Ce rapport présente une mise à jour quant aux efforts de Western Union en matière d’ESG, ainsi que la façon dont nous abordons les problèmes mondiaux les plus urgents tels que ceux reliés à la société, à notre environnement partagé et à notre Compagnie. »

Le rapport souligne six secteurs clés où Western Union a un impact mondial :

Liaison entre les gens et entreprises et l’économie mondiale : Nos services créent des liens entre des gens et des entreprises désireuses d’explorer les possibilités qui existent à l’échelle mondiale, par exemple des personnes voulant améliorer la vie de leur famille, ou des entreprises à la recherche de nouveaux partenaires, clients ou marchés. Les transactions que nous traitons bâtissent des ponts entre les différentes économies, régions et cultures.

En réponse à la COVID-19, Western Union a redoublé ses efforts quant à son engagement à servir ses clients en mettant en place de nouveaux produits et de nouvelles ressources, dont le projet pilote de livraison de transferts d’argent à domicile, l’introduction de services de conciergerie « en région numérique » qui offrent un soutien personnalisé par téléphone ou vidéo afin d’aider les clients à effectuer des transferts d’argent, l’ajout de cinq nouveaux pays à westernunion.com portant le total à 75 pays, et l’expansion des services de compte et de versement en temps réel à 50 pays.

Promotion d’un milieu de travail stimulant et inclusif : Western Union œuvre à bâtir et à soutenir une main-d’œuvre à l’image de la diversité des 150 millions de clients répartis dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Cet effort commence aux échelons les plus élevés de notre entreprise, et se manifeste dans l’ensemble de notre conseil d’administration et de notre main-d’œuvre à la grandeur de la planète. Nous entretenons un dialogue ouvert et honnête avec nos employés et nous nous engageons à jouer notre part dans la lutte vers un monde meilleur. Les faits marquants de 2019 incluent :

L’atteinte de la parité hommes-femmes à la fois avec nos clients et nos employés : environ la moitié de nos clients et la moitié de notre main-d’œuvre mondiale sont des femmes.

En 2019, notre équipe de direction était composée à 40 % de femmes et comptait des gens originaires de 10 différents pays possédant une vaste expérience en leadership à travers le monde.

Des déplacements d’argent empreints d’intégrité : Nous sommes déterminés à y aller d’une combinaison gagnante de gens et de technologie afin de protéger nos clients et partenaires, de bloquer toute activité illicite et de faire preuve d’intégrité dans nos affaires.

En 2019, nos efforts ont permis d’empêcher des transactions frauduleuses de 1,1 milliard de dollars. Dans l’ensemble, les données de l’industrie suggèrent que le taux d’activités frauduleuses va en augmentant. Toutefois, chez Western Union, il est à la baisse.

Notre unité du renseignement financier travaille en partenariat avec les forces de l’ordre et les organismes à but non lucratif afin de mieux cibler les réseaux de traite de personnes et entraver aux profits qu’ils génèrent. Ainsi, depuis 2013, notre équipe a conduit environ 1800 enquêtes concernant la traite de personnes - des centaines d’arrêts ont été effectués et des centaines de personnes ont été sauvées.

Gouvernance et gérance avec pour but la réussite : Les structures de gouvernance et les pratiques de Western Union nous permettent d’effectuer un travail de supervision et d’assistance quant aux différents enjeux importants, telles l’éthique, la diversité administrative, la rémunération des cadres, la concurrence loyale, la confidentialité des données et la cybersécurité. Les faits marquants de 2019 incluent :

Conseil d’administration composé de gens venant d’un vaste éventail de nationalités à travers le monde.

Trois des 11 membres de notre conseil d’administration étaient des femmes.

Protection de l’environnement que nous partageons : Nous nous engageons à agir de manière responsable afin de respecter l’environnement et de minimiser notre empreinte écologique.

En valeur, 25 % des matériaux de construction utilisés pour nos sièges sociaux mondiaux sont faits de matériaux recyclés.

Nous avons installé une technologie de vidéoconférence de pointe dans tous nos bureaux principaux, et ce, avant la crise de la COVID-19, permettant ainsi de réduire les transports aériens entre nos différents bureaux.

Catalyseur de changement grâce à la Western Union Foundation : La Western Union Foundation œuvre à aider les jeunes vulnérables à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans l’économie numérique mondiale actuelle, et à apporter du soutien à différentes populations dans le monde par le biais d’une aide humanitaire.

En 2019, la Western Union Foundation a lancé Opportunity Beyond Borders, un engagement de 15 millions de dollars sur trois ans permettant aux jeunes vulnérables d’acquérir les compétences et la formation nécessaires pour réussir dans l’économie numérique mondiale actuelle.

Au moment où l’impact de la COVID-19 se répandait à travers la planète, Western Union et la Western Union Foundation ont annoncé le lancement d’un défi mondial de don équivalent totalisant 1,3 million de dollars en dons – venant de clients, de membres de l’administration, d’employés et d’agents – ayant pour but de soutenir la lutte mondiale contre le virus.

Le rapport ESG 2019 de Western Union est disponible ici : http://ir.westernunion.com/investor-relations/ESG/default.aspx. Il a été préparé conformément aux normes GRI (Global Reporting Initiative), et inclut également certains paramètres pertinents tirés des normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

