Westlake Chemical : Royal® Produits de Bâtiment lance un nouveau profil en aluminium, Cedar Renditions™ par Royal® Série Design

Royal® Produits de Bâtiment, une société de Westlake, annonce aujourd’hui l’introduction de Cedar Rendtions Série Design, un profil en aluminium de 6 po qui offre une apparence moderne et épurée idéal pour les projets commercials et résidentiels. Faisant partie de la ligne de produits Cedar Renditions par Royal®, Série Design est parfait pour un revêtement utilisé en accent et donne un cachet exeptionnel sans les problèmes d’entretien ou d’inflammabilité du bois.

Les autres bénéfices du produit incluent:

Un revetement plus epais .027

une "encoche qui se chevauche sans joints apparents" à chaque extrémité pour obtenir une couverture plus longue

Facile à installer avec un système de verrouillage intégré

Fait de 99% de contenu recyclé et 100% recyclable

Conforme aux exigences LEED

Résiste à l’humidité, inninflammable et pratiquement sans entretien

“Ce nouveau profil offre un aspect grain de bois moderne pour obtenir une apparence moderne et épurée“ nous dit Steve Booz, vice-président du développement de nouveaux produits à Royal Produits de bâtiment. « Il peut être utilisé pour accentuer certaines parties d;une facade ou sur de larges surfaces, suivant la taille du projet. Les possibilités de design et conception avec Cedar Renditions Série Design sont sans fin ».

Le revêtement Cedar Renditions Série Design est disponible dans trois tonalités de marrons – Bois ambré, Bois brulé et Ecorce de cèdre – et se marie parfaitement avec la ligne de produit existante Cedar Renditions. Couvert par une garantie limitée de 25 ans, Cedar Renditions par Royal Srie Design est désormais disponible au Canada

Pour plus d’informations sur les spécifications produits et termes de la garantie, rendez-vous sur le site RoyalProduitsdebatiment.ca/seriedesign

A propos de Royal Produits de Batiment

Royal Produits de bâtiment est une société de Westlake Chemical (NYSE: WLK). L’entreprise fabrique et distribue des matériaux d’avant-garde pour les marchés de la rénovation domiciliaire, de la construction et des infrastructures municipales. Depuis plus de 40 ans, le soin que l’entreprise accorde à la qualité, à l’innovation et aux relations clients a permis à ses produits d’attirer et de fidéliser un nombre croissant de professionnels de la construction, de propriétaires de maison, d’architectes, d’ingénieurs et de distributeurs. Présente partout en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis), Royal Produits de bâtiment offre aux secteurs de la construction et de la rénovation une vaste gamme de produits innovateurs comprenant du revêtement extérieur, des garnitures, des accessoires, du soffite, des gouttières, des moulures, et des terrasses. Royal Produits de bâtiment fabrique aussi des tuyaux et des raccords pour les secteurs de l’électricité, des infrastructures municipales, de l’irrigation, de la plomberie et de la construction industrielle. Pour plus de détails, consultez le site www.royalbuildingproducts.com. Suivez-nous sur Twitter et « aimez-nous » sur Facebook.

Claude de non-responsabilité

L’information présentée a pour but unique de rendre disponible de l’information générale. Toutes les ventes de Royal Produits de bâtiment, moulures, revêtements et autres produits de construction extérieure sont sujets aux termes standards et aux conditions de ventes de Royal Produits de bâtiment. Royal Produits de bâtiment ne fait aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris, mais non de façon limitative, les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier. Les logos de Royal Produits de bâtiment sont des marques enregistrées de Royal Produits de bâtiment.

