Westlake Chemical : RoyalMD Produits de bâtiment lance de nouvelles couleurs et un nouveau profilé de 4 po pour la série Design de la gamme Cedar RenditionsMC par RoyalMD

RoyalMD Produits de bâtiment, une société de Westlake, a annoncé l’ajout d’un profilé de 4 po, de trois nouvelles couleurs unies et deux nouvelles couleurs premium à grain de bois, à la série Design de Cedar RenditionsMC par RoyalMD, sa gamme de revêtement d’aluminium d’esthétique moderne et épurée pour le résidentiel et le commercial léger.

Le nouveau profilé de 4 po à surface plane comporte à chaque extrémité des encoches qui se chevauchent sans joints apparents pour couvrir des longueurs de plus de 12 pi. Le produit est offert dans la palette de couleurs traditionnelles de Cedar Renditions, soit Bois ambré, Bois brûlé et Écorce de cèdre, ainsi que dans nos nouvelles couleurs unies de Gris fer, Charbon et Gris.

Deux nouvelles couleurs premium multi-tons à grain de bois ont été ajoutées à la palette du profilé de 6 po de la série Design, soit Bois miellé et Bois de rivière. Chaque couleur réunit trois teintes distinctes – foncée, moyenne et claire – qui créent un fini de planche d’un réalisme saisissant une fois le revêtement installé.

« Nos nouvelles couleurs de revêtement d’aluminium, en teintes unies foncées et en finis grain de bois multi-tons, procurent aux architectes, constructeurs et entrepreneurs en rénovation un nombre illimité de possibilités d’agencement pour les extérieurs, » a indiqué Steve Booz, vice-président, Développement de produits et marketing, Royal Produits de bâtiment. « Que ce soit dans les chaleureuses couleurs à grain de bois ou les tons de gris mats industriels, le revêtement d’aluminium est parfaitement tendance pour ceux qui recherchent une esthétique moderne. Nous prévoyons que la popularité du revêtement d’aluminium continuera de croître, en particulier en milieu urbain. »

En plus d’offrir une allure moderne, distinctive et unique, la série Design de Cedar Renditions par Royal en profilés de 4 et 6 po procure de nombreux autres avantages :

Possibilité de combiner les profilés pour créer un fini naturel et varié

Revêtement plus épais (0,027 po)

Facile à installer avec système d’enclenchement par insertion

Moulure en J de 5/8 po à face de 1 po pour un ajustement à fleur plus facile

Fait à 99 % de matières recyclées et 100 % recyclable

Conforme aux exigences LEED

À l’épreuve de l’humidité, ininflammable et pratiquement sans entretien

Protégé par une garantie limitée proportionnelle de 25 ans, le revêtement de la série Design de Cedar Renditions par Royal n’est présentement offert qu’au Canada. Pour de plus amples renseignements sur les spécifications de produit et les modalités de garantie, rendez-vous à RoyalBuildingProducts.com/CedarRenditions/fr

À propos de Royal Produits de bâtiment

Royal Produits de bâtiment, une société de Westlake Chemical (NYSE: WLK) fabrique et distribue des matériaux d’avant-garde dans le monde de la rénovation, du bâtiment et de la construction. Depuis près de 50 ans, le soin que l’entreprise accorde à la qualité, à l’innovation et aux relations clients a permis à ses produits d’attirer et de fidéliser un nombre croissant de professionnels du bâtiment, de propriétaires de maison, d’architectes, d’ingénieurs et de distributeurs. Présente à travers l’ensemble du Canada et des États-Unis, Royal Produits de bâtiment offre aux secteurs de la construction et de la rénovation une vaste gamme de produits innovateurs comprenant du revêtement extérieur, des moulures et ornements, accessoires, soffites, gouttières, et des terrasses. Pour plus de détails, consultez le site www.royalbuildingproducts.com/fr. Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram et « aimez-nous » sur Facebook.

Avis de non responsabilité :

Les renseignements fournis aux présentes ne sont offerts qu’à titre d’information générale. Toutes les ventes de moulures et ornements, de revêtement extérieur ou d’autres produits de bâtiment extérieurs de Royal Produits de bâtiment sont assujetties aux modalités de vente normales de Royal Produits de bâtiment, qui peuvent être obtenues sur demande. Royal Produits de bâtiment n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris mais sans s’y limiter toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Royal Produits de bâtiment et le logo de Royal Produits de bâtiment sont des marques déposées de Royal Building Products (USA) Inc.

