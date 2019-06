Westlake Chemical : RoyalMD Produits de bâtiment lance le revêtement cellulaire CelectMD Canvas

Le nouveau revêtement Celect non peint offre aux designers, constructeurs et propriétaires de maison des milliers de possibilités pour créer une palette de couleurs personnalisée

RoyalMD Produits de bâtiment, une société de Westlake et un chef de file en fabrication de produits de bâtiment extérieurs, a annoncé le lancement du revêtement cellulaire CelectMD Canvas, une version non peinte de son revêtement composite cellulaire qui domine l’industrie.

Celect Canvas possède le même attrait de grain de bois et les mêmes avantages de faible entretien que le revêtement cellulaire préfini avec, de surcroît, la possibilité de personnaliser la palette d’une maison à partir de milliers de couleurs de peinture d’extérieur convenant au vinyle, dont le coefficient de réflexion de la lumière est de 50 ou plus.

Celect Canvas est offert dans tous les profilés de la gamme Celect, y compris le clin de 7 po, le vertical à baguette et le bardeau de 7 po. Toute la gamme de revêtement cellulaire Celect comporte des joints imbriqués brevetés qui ne laissent pas pénétrer l’humidité et sont pratiquement invisibles.

« Le revêtement non peint Celect Canvas, attendu avec impatience dans le marché, s’ajoute à notre gamme de revêtement cellulaire composite Celect qui n’a pas son pareil en beauté et durabilité, » a déclaré Steve Booz, vice-président, Marketing, Royal Produits de bâtiment. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous offrons aux designers, constructeurs et propriétaires de maison la possibilité de personnaliser leurs palettes de couleurs extérieures, sans faire le moindre compromis sur la performance. »

Le revêtement cellulaire Celect s’accompagne aussi d’une garantie à vie limitée. Pour en savoir davantage sur Celect Canvas et commencer à l’utiliser, consultez le site RoyalBuildingProducts.com/Celect-Canvas/fr.

À propos de Royal Produits de bâtiment

Royal Produits de bâtiment, une société de Westlake Chemical (NYSE: WLK), fabrique et distribue des matériaux d’avant-garde dans le monde de la rénovation, du bâtiment et de la construction. Depuis près de 50 ans, le soin que l’entreprise accorde à la qualité, à l’innovation et aux relations clients a permis à ses produits d’attirer et de fidéliser un nombre croissant de professionnels du bâtiment, de propriétaires de maison, d’architectes, d’ingénieurs et de distributeurs. Présente dans l’ensemble du Canada et des États-Unis, Royal Produits de bâtiment offre aux secteurs de la construction et de la rénovation une vaste gamme de produits innovateurs comprenant du revêtement extérieur, des moulures et ornements, accessoires, soffites, gouttières, et des terrasses. Pour plus de détails, consultez le site www.royalbuildingproducts.com/fr. Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram et « aimez-nous » sur Facebook.

Avis de non responsabilité :

Les renseignements fournis aux présentes ne sont offerts qu’à titre d’information générale. Toutes les ventes de moulures, de revêtement extérieur ou d’autres produits de bâtiment extérieurs de Royal Produits de bâtiment sont assujetties aux modalités de vente normales de Royal Produits de bâtiment, qui peuvent être obtenues sur demande. Royal Produits de bâtiment n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris mais sans s’y limiter toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Royal Produits de bâtiment et le logo de Royal Produits de bâtiment sont des marques déposées de Royal Building Products (USA) Inc.

