Westlake Chemical : RoyalMD Produits de bâtiment lance les panneaux façon pierres en composite cellulaire Atlas StoneMC de Royal

Ces nouveaux panneaux de composite élégants, légers et durables reproduisent l’apparence de pierres empilées

RoyalMC Produits de bâtiment, une société de Westlake, a annoncé aujourd’hui le lancement des panneaux façon pierres en composite cellulaire Atlas StoneMC de Royal. Produit durable et abordable, le revêtement Atlas Stone a l’élégante apparence de la pierre véritable, mais est beaucoup plus léger et s’installe aussi facilement qu’un revêtement conventionnel. Conçu avec l’allure contemporaine des pierres empilées, Atlas Stone est offert en cinq couleurs tendance pour convenir aux styles de maison, palettes d’extérieur et matériaux les plus en vogue.

« Alors que nous fêtons notre 50e anniversaire en 2020, nous sommes absolument ravis d’ajouter Atlas Stone aux familles des marques Royal. Ce nouveau produit rend toute la beauté riche et naturelle de la pierre à un prix vraiment attrayant, » a déclaré Steve Booz, vice-président Marketing de Royal Produits de bâtiment. « Atlas Stone est aussi facile à installer, exige très peu d’entretien de la part des propriétaires de maison et résiste à toutes les intempéries. »

Les panneaux Atlas Stone sont fabriqués à l’aide de la technologie SandGrit qui reproduit la fine texture granuleuse d’un élégant revêtement de pierres véritables. Protégés par un enduit KynarMD qui améliore leur durabilité et une garantie de 50 ans, ces panneaux peuvent être facilement installés par l’entrepreneur en une seule journée, sans outil spéciaux et par n’importe quel temps.

Avec son profilé de pierres empilées, Atlas Stone se place à l’avant-garde des tendances en design et est offert dans un choix de cinq couleurs neutres ou plus audacieuses qui en font le parfait élément d’extérieur pour différents types de maison allant du style Ranch ou Craftsman au style contemporain. Les cinq couleurs sont :

Aspen

Dakota

Madison

Oxford

Sierra

Légers, les panneaux Atlas Stone de 18 po x 38 po sont faciles à transporter au chantier et s’accompagnent de plusieurs accessoires : deux types de moulures de départ, un appui pierres, un appui pierres court, un coin d’appui pierres et un coin de pierres empilées.

Autres caractéristiques et avantages d’Atlas Stone:

Aucun adhésif ni mortier

Aucuns joints de mortier à refaire

Enduit Kynar MD qui protège contre la décoloration dans toutes les conditions météorologiques et climatiques

qui protège contre la décoloration dans toutes les conditions météorologiques et climatiques Panneaux robustes

Ne laisse pas pénétrer l’humidité

Languettes d’enclenchement qui resserrent les joints

Panneaux légers de 18 po x 38 po qui s’installent aussi rapidement qu’un revêtement conventionnel

S’installe par n’importe quel temps

Garantie limitée de 50 ans

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Royalbuildingproducts.com/products/atlas-stone.

À propos de Royal Produits de bâtiment

Royal Produits de bâtiment, une société de Westlake Chemical (NYSE: WLK) fabrique et distribue des matériaux d’avant-garde dans le monde de la rénovation, du bâtiment et de la construction. Depuis près de 50 ans, le soin que l’entreprise accorde à la qualité, à l’innovation et aux relations clients a permis à ses produits d’attirer et de fidéliser un nombre croissant de professionnels du bâtiment, de propriétaires de maison, d’architectes, d’ingénieurs et de distributeurs. Présente à travers l’ensemble du Canada et des États-Unis, Royal Produits de bâtiment offre aux secteurs de la construction et de la rénovation une vaste gamme de produits innovateurs comprenant du revêtement extérieur, des moulures et ornements, des accessoires, des soffites, des gouttières, et des terrasses. Pour plus de détails, consultez le site www.royalbuildingproducts.com/fr. Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram et « aimez-nous » sur Facebook.

Avis de non responsabilité

Les renseignements fournis aux présentes ne sont offerts qu’à titre d’information générale. Toutes les ventes de moulures, de revêtement extérieur ou d’autres produits de bâtiment extérieurs de Royal Produits de bâtiment sont assujetties aux modalités de vente normales de Royal Produits de bâtiment, qui peuvent être obtenues sur demande. Royal Produits de bâtiment n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris mais sans s’y limiter toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Royal Produits de bâtiment et le logo de Royal Produits de bâtiment sont des marques déposées de Royal Produits de bâtiment (USA) Inc.

