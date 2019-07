Westlake Chemical : annonce le prix d'émission de billets de premier rang

Westlake Chemical Corporation (NYSE : WLK) (« Westlake ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son émission publique prise ferme annoncée précédemment de billets non garantis de premier rang d'un montant de capital global de 700 000 000 EUR échéant en 2029 (les « billets »), en vertu d'une déclaration d'enregistrement en attente existante. Les billets porteront intérêt au taux de 1,625 % par an et viendront à échéance le 17 juillet 2029. La clôture de la vente des billets est programmée pour le 17 juillet 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Westlake a l'intention d'utiliser le produit net du projet d'émission publique des billets aux fins générales de l'entreprise.

Les billets sont émis et ne seront vendus qu'aux termes d'une déclaration effective d'enregistrement en attente qui a déjà été déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC »). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres (y compris les billets). Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans les États ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tels États ou juridictions. L'émission des billets se fait uniquement au moyen d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe répondant aux exigences de l'article 10 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée.

La Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc et Merrill Lynch International agissent conjointement en qualité de directeurs comptables pour l'émission des billets. Une copie du supplément de prospectus préliminaire accompagnant le prospectus de base concernant l'émission des billets peut être obtenue gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en envoyant une demande à : Deutsche Bank AG, succursale de Londres au 1-800-503-4611 ; Goldman Sachs & Co. LLC au 1-866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities plc au +44-207-134-2468 ; et Merrill Lynch International au 1-800-294-1322.

À propos de Westlake

Westlake Chemical Corporation est un fabriquant et fournisseur international de produits pétrochimiques, de polymères et de matériaux de construction dont le siège social se trouve à Houston. La gamme de produits de l'entreprise comprend l'éthylène, le polyéthylène, le styrène, le propylène, le chlore-alcali et produits dérivés, les résines de PVC en suspension et les résines de spécialité, les composés de PVC et les produits de construction en plastique, notamment les revêtements extérieurs, les tuyaux, les raccords et les composants spéciaux, les fenêtres, les clôtures, les terrasses en bois, toitures et les films.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, comme les déclarations concernant le projet d'émission publique de billets, l'utilisation du produit qui en est tiré et d'autres questions relatives au projet d'émission publique, sont des déclarations prévisionnelles fondées sur les attentes actuelles. Même si Westlake est convaincu que ces attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes. Parmi les facteurs importants pouvant faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prévisionnelles, citons les résultats d'exploitation, la conjoncture du marché, les besoins et utilisations de capitaux, ainsi que d'autres risques et incertitudes indépendants de la volonté de Westlake, notamment ceux décrits dans le prospectus, le formulaire 10-K de Westlake pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et dans ses autres documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prévisionnelles, comme toutes les déclarations de ce communiqué de presse, ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse (sauf indication d'une autre date). Westlake ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement des déclarations prévisionnelles quelles qu’elles soient en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005918/fr/