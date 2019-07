Westlake Chemical : annonce un appel public à l'épargne proposé de billets de premier rang

SWestlake Chemical Corporation (NYSE : WLK) (« Westlake ») a annoncé aujourd'hui le commencement d'un appel public à l'épargne souscrit, sous réserve de diverses conditions, notamment celles du marché, de billets de premier rang non garantis (les « Billets ») en vertu de sa déclaration d'enregistrement en attente existante.

Le calendrier des prix et des termes des billets sont soumis aux conditions du marché ainsi qu'à d'autres facteurs. Westlake compte utiliser le produit net de cet appel public à l'épargne proposé des billets aux fins générales de l’entreprise.

Les billets ne sont offerts et ne seront vendus qu'en conformité à une déclaration d'enregistrement préalable en vigueur déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres (y compris les billets), et la vente de ces titres ne sera pas autorisée dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction. L'offre des billets se fera uniquement au moyen d’un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe répondant aux exigences de la Section 10 de la loi Securities Act de 1933 et ses amendements.

Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc et Merrill Lynch International agissent en qualité de co-syndicataires pour l’offre des billets. Une copie du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui l’accompagne relatifs à l'offre des billets peut être obtenue à titre gratuit en visitant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse www.sec.gov ou en en faisant la demande à : Deutsche Bank AG, Agence de Londres au 1-800-503-4611 ; Goldman Sachs & Co. LLC au 1-866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities plc au +44-207-134-2468 ; et Merrill Lynch International au 1-800-294-1322.

À propos de Westlake

Westlake Chemical Corporation est un fabricant et fournisseur international de produits pétrochimiques, de polymères et de produits de construction qui a son siège à Houston. La société propose les produits suivants : éthylène, polyéthylène, styrène, propylène, solutions chlore-alcali et produits dérivés, suspension PVC et résines spécialisées, composés PVC, et composants de construction en plastique y compris revêtements, tuyaux, raccords et composants spécialisés, fenêtres, clôtures, plateformes, toitures et film.

Énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques, tels que les énoncés concernant l'appel public à l'épargne de billets proposé, l'utilisation du produit de ce dernier ainsi que d'autres questions relatives à l'appel public à l'épargne proposé, sont des énoncés prospectifs qui sont basés sur des attentes actuelles. Bien que Westlake considère que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, la société ne peut aucunement garantir que ces attentes s’avéreront correctes. Parmi les facteurs importants pouvant amener les résultats réels à différer sensiblement des résultats annoncés dans ces énoncés prospectifs, citons : les résultats des opérations, la conjoncture du marché, les besoins en capitaux et leur utilisation, ainsi que d'autres risques et incertitudes échappant au contrôle de Westlake, y compris ceux décrits dans le prospectus, le formulaire 10-K de Westlake pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les autres documents déposés par la société auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs, ainsi que tous les autres énoncés figurant dans le présent communiqué de presse, ne valent qu’à la date de ce communiqué (sauf si une autre date est indiquée). Westlake ne s’engage aucunement à publier des mises à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005767/fr/