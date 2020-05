Le bénéfice de Westpac chute de 62% au 1er semestre

Sydney (awp/afp) - La banque australienne Westpac a annoncé lundi un plongeon de 62% de son bénéfice net au 1er semestre de son exercice décalé 2019-2020, plombée par les conséquences de la pandémie de coronavirus et par les provisions passées pour couvrir de possibles amendes et dédommagements pour fraude.

Westpac, l'une des quatre "Big Four" du secteur bancaire australien, a réalisé pour les six mois d'octobre à mars un bénéfice net de 1,190 milliard de dollars australiens (690 millions d'euros), en recul de 62% sur un an, selon un communiqué.

"Ce sont les résultats les plus difficiles que Westpac ait obtenus depuis des années", a commenté le patron du groupe Peter King, disant s'attendre à une "profonde contraction économique" en Australie en 2020 à cause de l'épidémie.

Westpac a provisionné au premier semestre un total de 2,24 milliards de dollars australiens, dont 1,6 milliard pour couvrir l'impact de la pandémie de Covid-19 et 900 millions en prévision d'une amende que pourraient lui infliger les autorités bancaires.

Les "Big Four" australiennes sont au coeur d'un vaste scandale qui a éclaté en février 2019 avec la publication d'un rapport d'une commission d'enquête.

Ce document a révélé des fraudes aux prêts immobiliers et à l'assurance-vie, des conseils contraires à l'intérêt des clients, des frais prélevés à des personnes mortes depuis dix ans ou des enveloppes en liquide en échange de l'octroi de prêts douteux. Les banques mises en cause encourent de lourdes sanctions financières et doivent indemniser leurs clients lésés.

Austrac, le régulateur du secteur financier en Australie, accuse en outre Westpac de violations de la loi "sérieuses et systémiques", et notamment de blanchiment d'argent, avec un impact financier de plus de 11 milliards de dollars.

