Scandale bancaire en Australie: le bénéfice de Westpac baisse de 16% en 2019

Sydney (awp/afp) - La banque australienne Westpac, l'une des quatre "Big Four" au coeur d'un scandale pour leurs mauvaises pratiques, a publié lundi un bénéfice en baisse de 16% pour l'année 2019, à un peu moins de 6,8 milliards de dollars australiens (4,22 milliards d'euros).

La banque, basée à Sydney et l'une des quatre plus importantes d'Australie, a imputé cette chute à un programme de remboursement des clients surtaxés et à une refonte de son activité de gestion de patrimoine.

Westpac a indiqué avoir remboursé 350 millions de dollars australiens (216,9 millions d'euros) à 500'000 clients depuis 2017 à la suite de la publication en février d'un rapport d'enquête épinglant les mauvaises pratiques du secteur financier du pays.

Des fraudes aux prêts immobiliers et à l'assurance-vie, des conseils contraires à l'intérêt des clients, des frais prélevés à des personnes mortes depuis dix ans ou des enveloppes en liquide en échange de l'octroi de prêts douteux ont été révélés dans ce rapport de la commission d'enquête royale.

Westpac a déclaré avoir agi "de manière décisive" pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission et se concentrer sur "la résolution des problèmes" pour ses clients.

En excluant ces coûts, les bénéfices reculent de 4% en raison de la baisse des revenus provenant de la vente de produits d'assurance et de produits de gestion de patrimoine, le groupe ayant abandonné ses activités de planification financière.

Le directeur général (CEO) de Westpac, Brian Hartzer, a qualifié 2019 d'"année décevante".

La banque a réduit de 15% son dividende du deuxième semestre versé aux actionnaires, à 0,80 dollar australien (0,50 euro) par action, en raison de son mauvais résultat. Ainsi, le dividende annuel est en baisse de 7%, à 1,74 dollar australien (1,08 euro).

