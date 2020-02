Cargill s'attaque à Beyond Meat et Impossible Foods

L'entrée de Cargill, l'une des plus grandes sociétés privées au monde, sur le marché de la "viande d'imitation" est un signe supplémentaire de la popularité croissante des aliments végétaux comme substituts à la viande animale. L'entreprise vieille de 155 ans veut tailler des croupières aux jeunes pousses comme Beyond Meat et Impossible Foods. Des spécialistes de la viande comme Tyson Foods et Smithfield Foods ont déjà commencé à proposer des produits de subtsitution végétaux.

Cargill prévoit d'utiliser sa longue expérience pour produire des produits sous marque de distributeur plus efficacement que ses concurrents. "Nous pensons que nous sommes dans une position unique pour être très efficaces et performants dans la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Elizabeth Gutschenritter, directrice générale de la division en charge des protéines alternatives chez Cargill. L'offre reposera initialement sur des galettes à base de protéines de soja ou de pois et des produits moulus, qui pourront être transformés en tacos, en sauce spaghetti ou en d'autres plats, selon son promoteur.

Les produits Beyond Meat sont fabriqués à partir de protéines de pois, tandis qu'Impossible Foods utilise des protéines de soja. "Nous sommes en concurrence sur les deux", a expliqué Mme Gutschenritter, avant de rappeler que Cargill est "à la fois fournisseur et concurrent dans de nombreux domaines différents". La société a déclaré avoir investi 7 Mds$ dans les protéines animales au cours des cinq dernières années, nettement plus que dans les protéines alternatives. Mais la donne est en train de changer.

Si la thématique Vegan vous paraît porteuse, consultez la liste thématique Vegan de Zonebourse, dans laquelle vous trouverez des idées d'investissement ciblées sur cet écosystème.