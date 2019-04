WH Smith : résultats 'en ligne', titre en hausse

11/04/2019 | 12:02

Le titre WH Smith s'affiche en hausse ce jeudi (+1,4% à Londres), alors que le groupe a dévoilé des résultats semestriels 'en ligne avec les attentes', selon l'analyste UBS.



Le chiffre d'affaires s'est ainsi amélioré de 1% au cours des six mois clos le 28 février en données comparables. Le bénéfice avant impôt du groupe a légèrement diminué pour s'établir à 81 millions de livres sterling, contre 82 millions de livres un an auparavant.



Le groupe a par ailleurs déclaré que l'intégration d'InMotion 'progressait bien'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.