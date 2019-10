WH Smith : va acheter Marshall Retail pour 400 M$

L'activité des magasins de WH Smith dans les aéroports et les gares est en plein essor, car l'entreprise, vieille de plus de 200 ans, profite de l'augmentation du nombre de passagers et des nouveaux points de vente grand format, qui vendent aussi bien des livres que des sandwichs est des écouteurs Bluetooth.

Le groupe va financer l'opération entièrement en espèces en combinant 200 millions de livres de nouvelles dettes et une augmentation de capital de 155 millions de livres. La société suspendra son programme de rachat d'actions pendant le remboursement de sa dette.

Les résultats publiés en parallèle pour l'exercice clos le 31 août ont rassuré les investisseurs. WH Smith s'est dit prêt pour Brexit et a mis en place des plans d'urgence au besoin.

Le titre gagnait 5,8% en matinée.