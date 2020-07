Représentants sud-coréens et US évoquent à Séoul le dossier nord-coréen 0 08/07/2020 | 04:11 Envoyer par e-mail :

SEOUL, 8 juillet (Reuters) - Le principal représentant américain en charge du dossier nord-coréen s'est entretenu mercredi à Séoul avec des représentants sud-coréens d'un éventail de sujets, au premier rang desquels la stratégie à adopter avec la Corée du Nord, alors que Pyongyang a exprimé son opposition à une reprise des pourparlers. Stephen Biegun, qui a mené par le passé les discussions de travail avec la Corée du Nord et dispose de pouvoirs élargis depuis qu'il a été nommé numéro deux du département d'Etat américain, a rencontré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et devait s'entretenir avec des représentants sécuritaires à Séoul. Au cours d'une brève conversation avant le début d'une réunion porte close, Kang a dit à Biegun qu'il s'agissait d'une période cruciale pour les avancées politiques, rappelant que le président sud-coréen Moon Jae-in avait récemment changé certains de ses conseillers. Biegun devrait rencontrer Suh Hoon, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la présidence à Séoul, qui a contribué en tant que chef des services du renseignement sud-coréens à faciliter l'organisation des deux sommets entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a dit un représentant sud-coréen. Depuis le sommet de Hanoï entre Trump et Kim en février 2019, les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sont tombées dans l'impasse. Pyongyang a redit, en amont de l'arrivée de la délégation américaine à Séoul, qu'il ne voulait pas revenir à la table des négociations avec Washington. (Hyonhee Shin et Josh Smith; version française Jean Terzian)