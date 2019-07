WHIRLPOOL : affiche un deuxième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Whirlpool a affiché, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice par action dilué de 4,01 dollars comparé à 3,20 dollars un an plus tôt. Quant aux revenus, ils ressortent à 5,19 milliards de dollars contre 5,14 milliards l'exercice précédent. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bénéfice dilué de 3,71 dollars par action sur des ventes de 5,02 milliards de dollars. Le fabricant d’appareils électroménagers a par ailleurs relevé ses prévisions et prévoit désormais pour l’exercice un bénéfice par action dilué entre 17,80 et 18,55 dollars.