WHIRLPOOL : coupe ses prévisions annuelles

Whirlpool a abaissé ses prévisions annuelles de bénéfice par action et de génération de cash. Le fabricant d'appareils électroménagers vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 14,20 et 14,80 dollars contre une précédente guidance de 14,50 à 15,50 dollars. Il incrimine notamment des perspectives de hausse des coûts plus élevées et des performances plus faible qu'attendu dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Whirlpool a aussi averti que son cash issu des activités opérationnelles atteindra environ 1,5 milliard de dollars et non 1,7 à 1,8 milliard comme prévu auparavant.Même chose pour la cible de free cash flow ramenée de 1/1,1 milliard à 850 millions de dollars.Au deuxième trimestre, Whirlpool a vu ses comptes tomber dans le rouge à hauteur de -657 millions de dollars ou -9,50 dollars par action. Ils étaient bénéficiaires de 189 millions ou 2,52 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe affiche un bénéfice par action de 3,20 dollars. Ses ventes ont baissé de 3,8% au deuxième trimestre pour atteindre 5,14 milliards de dollars.Le consensus était de 3,43 dollars de bénéfice par action et 5,3 milliards de dollars de ventes.