WHIRLPOOL : sanctionné pour une entente sur des hausse de prix

Whirlpool a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour s’être concerté sur des hausses de prix des produits de gros électroménager, lors de "réunions secrètes" avec cinq autres fabricants. Parmi eux, on compte le suédois Electrolux, l’allemand BSH, le français Eberhart Frères, et les italiens Candy Hoover et Indesit. Une entente qui selon le régulateur a impacté les prix payés par les distributeurs, et par conséquent les consommateurs. Ces derniers écopent d’une amende totale de 189 millions d’euros, dont 56 millions pour Whirlpool.