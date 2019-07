Whirlpool : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

23/07/2019 | 09:29

A l'occasion de ses résultats trimestriels, Whirlpool a relevé ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté entre 14,75 et 15,50 dollars, ainsi qu'un free cash-flow de l'ordre de 800 millions de dollars.



Sur son deuxième trimestre 2019, le fabricant d'électroménager a réalisé un BPA ajusté en croissance de 25% à 4,01 dollars, dépassant ainsi de 30 cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée en améliorée de 0,3 point à 7%.



A 5,2 milliards de dollars (contre 5,1 milliards un an auparavant), le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5% hors effets de changes, une croissance emmenée en particulier par l'Amérique Latine (+9,6%) et l'Asie (+4,7%).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.