Whirlpool : l'UE autorise l'acquisition d'Embraco par Nidec

12/04/2019 | 16:03

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Embraco, l'activité ' compresseurs frigorifiques ' de Whirlpool, par Nidec. L'autorisation est subordonnée au respect, par Nidec, de ses engagements.



Il s'agit de l'acquisition d'Embraco par Nidec, qui associerait deux des principaux producteurs mondiaux de compresseurs frigorifiques utilisés dans les appareils domestiques et les applications commerciales légères.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a décalré : ' Les conditions auxquelles nous avons autorisé l'acquisition d'Embraco par Nidec permettent de garantir la poursuite de l'exercice d'une concurrence effective dans ce secteur, de sorte que les clients industriels et les consommateurs finals ne soient pas lésés par une hausse des prix ou une diminution du choix. Nous avons également travaillé pour garantir la viabilité des installations à céder par Nidec.'



