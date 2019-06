Whitbread : Oddo abaisse sa recommandation et l'objectif

20/06/2019 | 10:21

Oddo abaisse son conseil à Alléger sur la valeur contre Neutre. Le bureau d'analyses estime que la prudence est de mise sur le titre, en attendant plus de visibilité (Brexit, asset management...). L'objectif de cours est également abaissé à 4 000 p contre 4 400 p.



Oddo souligne la baisse de -3,7% de la croissance organique au 1er trimestre 2019 dont -4,6% pour l'hôtellerie.



Le bureau d'analyses indique également que les perspectives à court et moyen terme sont tout aussi défavorables en raison des impacts macroéconomiques liés au Brexit.



' Il y a une absence de catalyseurs et un risque de dégradation supplémentaire de la performance opérationnelle. Reste un seul levier la cession de l'immobilier, qui nous paraît difficile à envisager au moins sur le court terme ' indique Oddo dans son étude du jour.



