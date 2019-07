Whitbread : Elliott réduit sa participation dans Whitbread

En mai, le Sunday Telegraph avait rapporté qu'Elliott était de plus en plus contrarié par la stratégie de Whitbread de conserver en pleine propriété la chaîne d'hôtels Premier Inn et qu'il souhaitait que le groupe se déleste de certains actifs de son portefeuille immobilier.

Elliott, selon l'article de presse, juge que la stratégie de Whitbread entrave son cours de Bourse et ouvre la voie à une prise de contrôle hostile à un prix bradé.

Whitbread n'a pas souhaité commenter la réduction de la participation d'Elliott, qui détenait précédemment 5,30% du groupe selon un avis daté d'avril 2018.

A la Bourse de Londres, l'action Whitbread gagnait 0,3% en milieu d'après-midi, et surperformait légèrement le marché londonien.

En août 2018, sous la pression de hedge funds dont Elliott, Whitbread a accepté de vendre ses quelque 4.000 cafés Costa Coffee au groupe Coca-Cola pour 5,1 milliards de dollars.

Whitbread, recentré sur l'hôtellerie après la cession de la chaîne Costa Coffee, a fait état en juin d'une baisse de son revenu par chambre (RevPAR) au Royaume-Uni, les entreprises ayant réduit leurs voyages d'affaires.

(Noor Zainab Hussain et Tanishaa Nadkar à Bangalore, Simon Jessop à Londres, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

