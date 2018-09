Whitbread : Oddo abaisse son opinion après le rachat de Costa

03/09/2018 | 11:13

Coca-Cola a racheté la division Costa de Whitbread, représentant 39% du chiffre d'affaires et 23% de l'EBIT du groupe britannique en 2018e.



Oddo estime désormais que l'upside est réduit à 6%. Le bureau d'études dégrade donc sa recommandation à Neutre (contre Achat) avec un objectif de cours inchangé à 4 900 p.



' Le prix d'acquisition annoncé par Coca-Cola est de 3.9 Md£ (46% de la VE de Whitbread avant l'annonce) ; c'est largement au-dessus de nos attentes à 2.3 Md£ et à l'évaluation évoquée par la presse aux alentours de 3.0 Md£ ' indique Oddo.



' Il semblerait que le prix proposé ait convaincu le management de céder sa pépite alors que le groupe est en pleine restructuration et que le contexte est relativement difficile pour la division (notamment en termes de croissance organique) ' rajoute le bureau d'analyses.



