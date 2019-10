Whitbread : Liberum réduit son objectif de cours

11/10/2019 | 09:45

Liberum réitère son conseil 'conserver' sur Whitbread avec un objectif de cours abaissé de 4600 à 3900 pence, notant que les perspectives de croissance du RevPar (revenu par chambre disponible) au Royaume Uni se détériorent.



Estimant ainsi que 'l'incertitude économique et politique continuera probablement de restreindre la croissance de la demande hôtelière', le broker réduit ses prévisions de profit avant impôt pour le groupe de 5% pour 2020 et de 14% pour 2021.



'L'action se traite en dessous de ses moyennes historiques, mais nous ne voyons que de l'espace limité pour des catalyseurs positifs à court terme', estime Liberum, pour qui 'le titre est pour les investisseurs avec un horizon d'investissement à plus long terme'.



