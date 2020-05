Whitbread : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

22/05/2020 | 09:59

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Whitbread avec un objectif de cours ramené de 3500 à 3400 pence, au lendemain de l'annonce de résultats annuels en ligne avec les attentes et d'une augmentation de capital d'un milliard de livres.



'C'est une surprise pour nous, puisque, nous pensions qu'ils avaient de la marge pour un endettement supplémentaire', commente l'analyste au sujet de la levée de fonds, dont il pointe en outre la décote de 37,4% du prix proposé par rapport au cours de la veille.



Néanmoins, malgré les pressions sur le titre suite à l'annonce de l'augmentation de capital, Oddo BHF 'garde une opinion positive sur la valeur, pensant que le groupe surperformera dans la reprise, grâce à la résilience de son business model'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.