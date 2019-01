William Hill : profit opérationnel estimé en baisse en 2018

21/01/2019 | 09:28

William Hill annonce que son profit opérationnel ajusté au titre de l'exercice 2018 devrait ressortir aux environs de 234 millions de livres sterling, en baisse de l'ordre de 15% par rapport à 2017, en ligne avec sa fourchette cible qui allait de 225 à 245 millions.



Le groupe britannique de paris sportifs ajoute que son profit opérationnel sous-jacent a augmenté d'environ 4%, en excluant des mesures de due diligence clients renforcées dans les activités en ligne et les coûts d'expansion aux Etats-Unis.



'Avec une expansion rapide en cours aux Etats-Unis, se fondant sur des bases rentables, et l'acquisition de Mr Green proche de sa finalisation, nous nous dirigeons vers de nouveaux progrès cette année', affirme le directeur général (CEO) Philip Bowcock.



