Wilmar a du mal à se remettre de la peste porcine

Paris (awp/afp) - Le géant singapourien et asiatique du négoce, des plantations et de l'agroalimentaire Wilmar a vu son bénéfice net progresser de 10% au 3e trimestre, ce qui ne suffit pas à combler le recul sur neuf mois, dû aux conséquences de la peste porcine africaine.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre, Wilmar a réalisé un bénéfice net de 447,1 millions de dollars américains contre 405,9 millions un an plus tôt, en raison d'une amélioration des performances dans les huiles tropicales et la trituration et de la vente d'opérations au Brésil, indique mardi le groupe dans un communiqué.

Néanmoins, ce bond ne suffit pas à combler le recul du bénéfice sur les neuf premiers mois de l'année, qui reste en baisse de 7,6% par rapport aux neufs premiers mois de l'exercice précédent, à 855 millions de dollars.

Sur les trois mois, le chiffre d'affaires accuse un léger recul de 2,2% à 11,16 milliards de dollars, en raison de la baisse des cours des matières premières agricoles durant la période. Sur neuf mois, le recul du chiffre d'affaires est de 5,8%, à 31,39 milliards USD.

"En dépit d'un environnement d'exploitation difficile, nous avons réalisé un bon résultat en raison de notre modèle à la fois intégré et diversifié (...) Sauf circonstances imprévues, nous prévoyons un 4e trimestre 2019 raisonnablement bon" a indiqué le PDG du groupe, Kuok Khoon Hong, cité dans un communiqué.

Les huiles tropicales ont vu leur bénéfice avant impôt progresser de 24% sur le trimestre à 192,2 millions de dollars, soutenues par les carburants notamment.

Les volumes d'huile tropicale (palme essentiellement) ont progressé de 5% au troisième trimestre à 6,6 millions de tonnes, alors que les rendements des plantations ont baissé de 5% à 5,4 millions de tonnes à l'hectare en raison de mauvaises conditions météo.

Du côté de la trituration des céréales et oléagineux, le bénéfice avant impôt a augmenté de 1% seulement au 3e trimestre à 303,3 millions de dollars US, les ventes de produits manufacturés (tourteaux, etc.) continuant d'être affectées par l'épidémie de fièvre porcine africaine qui décime les élevages de porcs (consommateurs de tourteaux) en Asie. Ces dernières ont reculé de 1% à 10 millions de tonnes au 3e trimestre.

Côté sucre, le bénéfice imposable a augmenté de 9% à 80,1 millions de dollars au 3e trimestre, tiré par une amélioration des performances des raffineries sucrières.

afp/rp