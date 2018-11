Wipro : La France attribue la plus haute distinction civile au président de Wipro, Azim Premji

Azim Premji, président de Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un leader mondial en matière de technologies de l’information, de services de conseil, et de processus opérationnels, a reçu aujourd’hui la plus haute distinction civile française, à savoir, celle de chevalier de la Légion d’honneur, qui lui a été remise par l’ambassadeur de France en Inde, SE Alexandre Ziegler.

Azim Premji, Chairman of Wipro Limited receiving Chevalier de la Légion d'Honneur (Knight of the Legion of Honour) from the Ambassador of France to India, H.E. Alexandre Ziegler (Photo: Business Wire)

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur Alexandre Ziegler a déclaré : « Cette distinction a été attribuée à Azim Premji pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’industrie informatique en Inde, son rayonnement économique en France, et sa contribution louable à la société en tant que philanthrope, par le biais de la Fondation Azim Premji ».

La Légion d’honneur, instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, est la plus haute distinction décernée par la République française aux civils, pour services rendus à la France, quelle que soit la nationalité des récipiendaires. Le président de la République française est le grand maître de l’ordre national de la Légion d’honneur.

Dans son discours de réception, M. Premji a déclaré : « Je suis extrêmement honoré de la distinction qui m’a été attribuée. Le dynamisme de la démocratie française et sa diversité sont une inspiration pour le monde entier ».

L’association de Wipro avec la France remonte à 15 ans, et la société entretient des relations étroites avec plusieurs organisations françaises. Près de 65 % des employés de Wipro, basés en France sont des locaux. La France représente un marché clé pour Wipro, et la société s’est engagée à poursuivre ses investissements dans ce pays.

