Wipro : collabore avec l'IISc pour une recherche avancée et l'innovation en systèmes autonomes, robotique et 5G

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan en matière de technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec l’Indian Institute of Science (IISc), l’établissement public phare de l’Inde pour la recherche et l’enseignement supérieur en science et ingénierie, dans le but de mener des recherches appliquées dans l’espace des systèmes autonomes, de la robotique et 5G. Les deux organisations ont établi conjointement le Wipro IISc Research and Innovation Network (WIRIN), une unité de collaboration universitaire et industrielle hybride qui stimulera la découverte d’idées, la recherche et l’innovation en technologie et conception de produits.

Un groupe de professeurs et le personnel de recherche expérimentés de l’IISc, et des ingénieurs, développeurs, architectes et chercheurs dans les domaines des systèmes autonomes, de la robotique et 5G, de Wipro constitueront l’équipe WIRIN. Leurs efforts seront centrés sur la recherche et le développement de technologies de pointe en intelligence artificielle, apprentissage machine, informatique visuelle, interaction homme-machine (IHM) et communication « Vehicle-to-everything » (V2X). Les résultats de la recherche seront utilisés par Wipro pour ses clients et pour l’écosystème industriel. L’Institut en bénéficiera en promouvant ses objectifs de recherche et en renforçant ses capacités, en plus de la commercialisation des résultats de recherche.

Au sujet de la collaboration, Abidali Z. Neemuchwala, président-directeur général et directeur général de Wipro Limited a déclaré, « Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’Indian Institute of Science de Bangalore, l’un des instituts de recherche les plus prestigieux au monde, afin de développer des solutions innovantes pour les systèmes autonomes, la robotique et 5G. Il s’agit là d’une étape significative qui renforce notre position au premier plan de ces technologies transformatrices. »

« L’IISc considère que la collaboration entre le monde académique et l’industrie est une excellente façon de résoudre des problèmes complexes du monde réel. Nous félicitons et remercions Wipro pour son soutien de cette initiative de recherche et d’innovation collaborative à fort impact, visant à résoudre des problèmes complexes dans les domaines des systèmes véhiculaires autonomes, de la robotique et 5G. Nous sommes persuadés que les solides capacités technologiques et le talent démontré des deux organisations fusionneront pour faire des progrès notables dans ces domaines », a ajouté Anurag Kumar, directeur de l’IISc Bangalore.

« Dans le cadre de la focalisation de Wipro sur les innovations et les technologies émergentes, nous avons fait des investissements clés dans les systèmes autonomes, la robotique et 5G. L’expertise de Wipro en technologie et sa compréhension des défis commerciaux propres à ce domaine d’activité, de pair avec les capacités de recherche de premier plan de l’IISc, créeront les bonnes synergies pour résoudre des problèmes industriels complexes et développer des solutions de mobilité de prochaine génération. Cette collaboration permettra d’accélérer le développement et l’adoption de systèmes autonomes et V2X pour nos clients », a ajouté K R Sanjiv, directeur de la technologie, chez Wipro Limited.

Wipro investit dans les domaines des systèmes autonomes et de la robotique depuis plus de huit ans. Les systèmes autonomes fonctionnent à la convergence de plusieurs technologies émergentes et sont en passe de perturber de multiples industries et secteurs verticaux tels que la mobilité, l’assurance, la finance, les villes intelligentes et l’infrastructure, entre autres. Wipro a développé de multiples solutions telles que des simulateurs à grande échelle pour systèmes autonomes, notamment un véhicule autonome construit du tout au tout sur une plateforme PI Wipro capable de percevoir et de naviguer des algorithmes cognitifs d’avant-garde et capable de communications V2X transparentes basées sur des systèmes et des services 5G.

À propos de Wipro Limited

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

