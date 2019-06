Wipro : déploie le Total Operations System (TOPS) CREW pour les compagnies aériennes internationales

TOPS est désormais offert aux compagnies aériennes internationales, comme une gamme de produits pleinement intégrée couvrant les opérations de vol et la gestion des équipages

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus d’affaires, a annoncé aujourd’hui le déploiement du Total Operations System (TOPS) CREW, une gamme de produits TI pleinement intégrés, destinée aux compagnies aériennes mondiales.

Développé conjointement par Wipro et Qatar Airways dans un modèle de co-investissement innovant, TOPS est aujourd’hui l’un des produits les plus avancés sur le marché de l’aviation. Il permet d’augmenter la sensibilisation à la sécurité, l’efficacité et la rentabilité des opérations des compagnies aériennes.

TOPS CREW est le tout dernier ajout à la gamme de produits TOPS. TOPS CREW aide les compagnies aériennes à gérer tous les processus majeurs liés à la gestion des équipages, tels que les demandes et la planification des congés, la formation des équipages et le suivi des équipages. Ce produit permet de maximiser la rentabilité en gérant les opérations d’équipages, en optimisant les coûts et en réduisant les retards opérationnels.

TOPS CREW fournit un outil d’analyse « que faire si » puissant permettant aux compagnies aériennes de préparer, d’examiner et de comparer diverses solutions pour résoudre des problèmes commerciaux. Sa capacité dynamique de vérification des règles garantit que tous les changements en temps réel sont vérifiés en termes de conformité règlementaire, d’exigences stipulées par les compagnies aériennes, et souligne les violations de la légalité des équipages. TOPS CREW est également pleinement conforme aux exigences de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Srini Pallia, président de l’unité commerciale grand public, chez Wipro Limited a déclaré, « La gamme de produits TOPS renforce notre engagement à développer des produits et des plateformes de pointe pour le marché de l’aviation et à soutenir le parcours de transformation numérique de nos clients. TOPS est une manifestation de notre stratégie qui consiste à aborder les espaces dans l’industrie de l’aviation en investissant dans des produits de technologie. Je suis certain que les compagnies aériennes mondiales obtiendront une valeur et des bénéfices immenses grâce à ce produit stratégique. »

Nitesh Jain, vice-président et directeur mondial, verticale Voyage, Hôtellerie et Secteur public, de l’unité commerciale grand public, chez Wipro Limited a ajouté, « Les compagnies aériennes du futur recherchent une vue holistique et intégrée de leurs opérations, qui couvre à la fois les passagers, les appareils et les équipages. Ils investissent de plus en plus dans la numérisation à cette fin. TOPS est une gamme de produits unique qui a le potentiel de transformer les Centres de contrôle des opérations (CCO) des compagnies aériennes en des Centres opérationnels intégrés (COI) où des équipes pluridisciplinaires peuvent analyser les données et prendre des décisions, de manière collaborative. Nous constatons des opportunités commerciales significatives dans le secteur mondial de l’aviation, et nous sommes persuadés que nous saurons les exploiter grâce à des produits innovants tels que TOPS. »

En tant que partenaire dans le développement, Qatar Airways est également le premier client à mettre en œuvre avec succès la gamme de produits TOPS dans l’ensemble de ses opérations de vol et la gestion des équipages.

Saliya Karunanayake, vice-président directeur, responsable des services de cabine pour Qatar Airways a confié pour sa part, « Chez Qatar Airways, la technologie est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous partageons un partenariat de longue date avec Wipro, et nous sommes très heureux que TOPS CREW, la suite de produits que nous avons développée conjointement permette désormais de maximiser encore plus la productivité et d’augmenter l’efficacité au sein de notre réseau de liaisons mondial en pleine croissance, desservi par notre flotte ultramoderne de plus de 250 avions. »

TOPS couvre la gamme complète des processus commerciaux des opérations de vol et d’équipage d’une compagnie aérienne, à savoir, la planification à long et à court terme de la maintenance, le support des activités quotidiennes, notamment l’attribution des appareils, le contrôle des mouvements et le suivi des vols. La plateforme TOPS utilise des outils basés sur la recherche opérationnelle (RO) pour des problèmes d’optimisation complexes tels que l’attribution des appareils et la planification de la maintenance. TOPS est proposé sous forme de modèles « On-premise » (sur site) et « Software-as-a-Service » (logiciel en tant que service, ou SaaS en anglais).

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus d’affaires. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

