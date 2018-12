Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société de premier plan spécialisée en technologies de l'information, ainsi qu'en conseil et services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut « Cloud Elite » dans le cadre du programme cloud Oracle PartnerNetwork (OPN).

Le statut Oracle Cloud Elite est octroyé aux partenaires Oracle hautement qualifiés, qui ont géré des mises en œuvre cloud multiples pour des clients du monde entier dans le domaine des Logiciels en tant que service (SaaS), des Plateformes en tant que service (PaaS) et des Infrastructures en tant que service (IaaS). Il s'agit typiquement de sociétés ayant démontré de solides capacités de prestation cloud, ayant été approuvées par leurs clients, et bénéficiant d'un ensemble significatif de ressources compétentes dans le domaine des technologies liées à Oracle Cloud.

Ravi Purohit, vice-président et responsable mondial Gamme de services Oracle, Services d'applications modernes chez Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes fiers de la manière dont nos relations avec Oracle ont évolué et n'ont cessé de se renforcer au fil des années. Le statut Oracle Cloud Elite témoigne de l'expertise et du positionnement de Wipro en tant qu'acteur leader dans l'écosystème Oracle Cloud, ainsi que des investissements soutenus de la société en faveur de la transformation cloud de nos clients communs. »

Ravi a ajouté : « Notre vision consiste à gagner la confiance de nos clients en maximisant la valeur de leurs investissements dans les solutions Oracle Cloud, ainsi qu'à leur permettre d'atteindre un succès disruptif sur le marché numérique. »

« Wipro est l'un de nos partenaires cloud leaders ayant démontré des capacités d'exécution supérieures, et délivré une valeur exceptionnelle à nos clients communs Oracle Cloud », a déclaré Camillo Speroni, vice-président des alliances stratégiques mondiales chez Oracle. « L'accent placé par Wipro sur la création de solutions et de services autour d'Oracle Cloud permet à nos clients de réimaginer leur aventure numérique. »

Wipro et Oracle entretiennent une relation stratégique depuis plus de 15 ans. Ensemble, les deux sociétés développent des solutions sur mesure pour les clients, et déploient des systèmes à l'épreuve du futur, qui augmentent la rapidité des affaires.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une importante société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

À propos de l'Oracle PartnerNetwork

L’Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle qui leur permet de profiter d'un avantage spécifique pour développer, vendre et mettre en œuvre les solutions d'Oracle. L’OPN fournit des ressources pour la formation aux produits et solutions Oracle et pour en soutenir la connaissance spécialisée. Il a évolué afin de gérer le portefeuille en constante évolution des produits, la base de partenaires et les opportunités commerciales d'Oracle. Les dernières améliorations apportées à OPN procurent aux partenaires un avantage clé : celui d'être reconnus et récompensés pour leur investissement dans l'Oracle Cloud. Les partenaires impliqués dans ce programme pourront différencier leurs compétences Oracle Cloud et leurs succès auprès des clients grâce au programme OPN Cloud, un programme innovant qui complète les niveaux de programme OPN existants avec différents niveaux de reconnaissance et des avantages progressifs pour les partenaires travaillant avec l'Oracle Cloud. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.oracle.com/partners.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activités. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Nous pourrons être parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, ceci incluant les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

