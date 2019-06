Wipro : s'associe à Moogsoft pour fournir des solutions AIOps de prochaine génération

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus d’affaires, et Moogsoft, un pionnier et un fournisseur de premier plan de solutions d’intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques (artificial intelligence for IT operations, AIOps), ont annoncé aujourd’hui un partenariat. Wipro mettra à profit la plateforme leader de Moogsoft pour offrir à ses clients des solutions d’intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques (AIOps) de prochaine génération.

La plateforme AIOps de Moogsoft, optimisée par des algorithmes d’apprentissage machine (Machine Learning, ML) conçus sur mesure, aide les équipes informatiques à détecter et à corriger en temps réel les incidents informatiques au sein des applications, des réseaux et des infrastructures informatiques, garantissant aux clients une prestation de services continue. En partenariat avec Moogsoft, Wipro HOLMES™, la plateforme d’intelligence artificielle et d’automatisation de Wipro, fournira des fonctionnalités de bout en bout pour la transformation AIOps. Ce partenariat aidera les clients à améliorer considérablement la disponibilité commerciale de leurs services informatiques grâce à une gestion unifiée des alertes, à une analyse des causes premières, à une détection proactive des anomalies et à des fonctionnalités de prévision. Cela permettra à Wipro d’accélérer le processus de transformation numérique de ses clients et d’offrir une souplesse commerciale accrue, une meilleure productivité aux développeurs et une expérience utilisateur améliorée.

Kiran Desai, vice-président principal et responsable mondial des services d’infrastructure et de cloud chez Wipro Limited, a déclaré : « Moogsoft est un leader du secteur et notre partenaire clé dans le domaine des solutions AIOps. Nous avons également investi dans la société par l’intermédiaire de Wipro Ventures, la branche d’investissement stratégique de Wipro Limited. La plateforme AIOps de Moogsoft, leader du secteur, va permettre à nos clients d’adopter une approche de gestion des incidents plus proactive et plus sensible à la situation. Nous sommes convaincus que ce partenariat renforcera notre pratique AIOps pour le marché des fournisseurs de services gérés. »

Phil Tee, PDG et fondateur de Moogsoft a confié pour sa part : « Wipro a développé une impressionnante pratique AIOps pour aider les organisations mondiales à accélérer leurs initiatives de transformation numérique, lesquelles exigent une assurance de service continue. La puissance combinée de Moogsoft et de Wipro va transformer l’économie des opérations informatiques et du support informatique en permettant une détection proactive des pannes, un avertissement précoce des alertes pertinentes ainsi que des charges de travail réduites pour les équipes informatiques et DevOps. Les capacités brevetées de notre plateforme AIOps, combinées à la présence sur le marché de Wipro et à son solide portefeuille de services gérés, vont permettre aux clients de devenir plus souples et de réduire les risques commerciaux. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus d’affaires. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

À propos de Moogsoft

Moogsoft est un pionnier et un fournisseur de premier plan de solutions AIOps qui aident les équipes informatiques à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Grâce à une intelligence artificielle brevetée analysant des milliards d’événements par jour dans les environnements informatiques les plus complexes du monde, la plateforme AIOps de Moogsoft aide les plus grandes entreprises mondiales à éviter les pannes, à automatiser la garantie de service et à accélérer les initiatives de transformation numérique. Fondée en 2011, Moogsoft compte plus de 120 clients à travers le monde entier, parmi lesquels figurent SAP SuccessFactors, American Airlines, GoDaddy, Yahoo! et HCL Technologies. La société a établi des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de services gérés et des organisations de sous-traitance de premier plan, notamment AWS, Cisco et Wipro. Moogsoft® et le logo Moogsoft sont des marques commerciales exclusives de Moogsoft Inc. Tous les autres produits ou noms peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Site Web : www.moogsoft.com

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l’intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

