Wipro : est positionné au rang de leader dans l'évaluation PEAK Matrix™ des services numériques en sciences de la vie, réalisée par Everest Group

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société internationale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, a annoncé aujourd’hui sa position de « leader » mondial dans l’évaluation PEAK Matrix™ des services numériques en sciences de la vie, réalisée par Everest Groupe en 2019.

Wipro s’est investi dans les personnes, les méthodes et les technologies qui aideront les clients des sciences de la vie, à s’engager dans l’innovation et à produire de meilleurs résultats en matière de santé. La société a mis en œuvre la transformation numérique sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sociétés de dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Dans la recherche et le développement (R&D), la fabrication et la chaîne d’approvisionnement, les opérations commerciales et les réglementations en matière de sécurité d’emploi des médicaments, Wipro s’appuie sur la puissance de son informatique cognitive, l’automatisation, la robotique, le cloud, les analyses, et sa vaste expérience au sein du secteur, pour servir les clients.

Ce rapport analyse les capacités de 23 prestataires de services informatiques spécifiques du secteur international des sciences de la vie. Ces prestataires de services sont cartographiés sur PEAK Matrix™ d’Everest Group, un indice composite d’une série de mesures distinctes, liées à l’impact sur le marché et aux capacités des prestataires. L’étude se concentre sur : les tendances du marché en matière de services numériques informatiques des sciences de la vie, le paysage des prestataires de services numériques en sciences de la vie, et l’évaluation des prestataires de services sur plusieurs dimensions en lien avec la capacité et la réussite commerciale.

Abhishek Singh, vice-président d’Everest Group a déclaré : « Les entreprises des sciences de la vie attendent de leurs prestataires de services qu’ils possèdent de solides compétences en matière de conseils sur les sciences de la vie et sur le numérique, pour mettre en œuvre les transformations numériques. La réussite de Wipro dans ce secteur repose sur ses acquisitions stratégiques, sur ses compétences et sur l’évolution continue de sa proposition de valeur en adéquation avec les besoins du marché. »

Steven Duryee, vice-président et responsable mondial des sciences de la vie, chez Wipro Limited a précisé : « Le secteur des technologies biopharmaceutiques et médicales transforme les modèles d’affaires traditionnels. Nous vivons une époque de grandes espérances, de marchés éphémères et de perspectives mondiales, caractérisée par l’expérience. Notre vision des services numériques en sciences de la vie consiste à relever les défis des entreprises tels que la coordination des soins, l’engagement des patients, le développement de nouvelles thérapies, l’accélération dans toutes les phases du développement des dispositifs et des médicaments, et la réduction du délai d’exécution des études, tout en maintenant la satisfaction des patients et des investigateurs au cœur du projet. Comme les rapports PEAK Matrix™ d’Everest Group reposent en partie sur les commentaires des clients, nous sommes particulièrement ravis d’être reconnus pour nos conseils, la propriété intellectuelle et la capacité à produire des transformations numériques complexes. »

Le rapport axé sur Wipro est accessible ici.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200226006099/fr/