Wipro : et PLEXIS Healthcare Systems concluent un partenariat stratégique mondial pour accélérer la transformation numérique des mutuelles santé

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique mondial avec PLEXIS Healthcare Systems.

Ce partenariat offrira aux mutuelles et aux assurances maladie une solution administrative intégrée, rationalisée, efficace et précise. L’objectif est de fournir des solutions d’administration pour les formules santé sécurisées, conformes, à haute valeur ajoutée, de bout-en-bout, rentables et conviviales, principalement basées sur le numérique. Ce partenariat s’appliquera tout d’abord aux programmes Medicare et Medicaid gérés, pour s’étendre ensuite à l’Accountable Care Act (ACA) et aux assurances maladie privées.

Les plateformes Medicare de Wipro seront essentiellement combinées aux plateformes de gestion de la santé et de tiers payant de PLEXIS, pour offrir une solution technologique de pointe. Wipro sera en mesure de proposer un processus métier en tant que service (Business Process as-a-Service, BPaaS) pour une gestion efficace et rentable de l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment le traitement des souscriptions au Centre for Medicare and Medicaid Services (CMS), la facturation, le provisionnement, la gestion des soins, le traitement des réclamations des membres, et le traitement des données patients.

Le partenariat Wipro-PLEXIS offrira des formules Medicare et Medicaid, une solution clé en main conforme, pratique et abordable pour le CMS, centrée sur la satisfaction des membres, l’amélioration des soins, l’échange collaboratif de données et la réduction des coûts administratifs.

Jorge Yant, président-directeur général de PLEXIS Healthcare Systems, a déclaré : « Le marché des soins de santé est en train de se transformer radicalement pour passer au numérique. Disposer d’un back-office intelligent devient une nécessité pour augmenter la productivité, le CA et la qualité. L’optimisation des technologies pour augmenter ces capacités intelligentes est essentielle pour la transformation des mutuelles. Notre partenariat avec Wipro nous permettra d’offrir les meilleurs logiciels à la demande, en matière de sécurité et de conformité, afin de libérer le plein potentiel de la transformation numérique et de placer nos clients sur le chemin du succès. »

Mohd Haque, vice-président principal et directeur mondial de l’unité Soins de santé, de Wipro Limited a indiqué pour sa part : « La technologie prend une place prépondérante dans tous les aspects de la livraison des services de soins de santé mondiaux. Les mutuelles sont conscientes du besoin d’accélérer le développement de solutions numériques intégrées et rentables pour conserver leur avantage concurrentiel. Le partenariat Wipro-PLEXIS permet de combiner une grande expertise dans le domaine des logiciels et des processus métiers des mutuelles, ainsi qu’une stratégie technologique visant à soutenir les mutuelles au cours de cette transformation numérique. »

À propos de PLEXIS Healthcare Systems

PLEXIS Healthcare Systems est une entreprise leader spécialisée dans les technologies à l’intention des mutuelles, qui offre des solutions administratives et de gestion des réclamations, fiables pour les mutuelles et systèmes de tiers payant dans le monde entier. Depuis 1996, PLEXIS soutient le secteur des soins de santé en favorisant la croissance, l’innovation et les capacités des mutuelles dans plusieurs lignes d’activité. Sise dans le sud de l’Oregon, PLEXIS exerce actuellement ses activités dans l’ensemble des 50 États, desservant des entreprises dans 44 d’entre eux, et 15 pays, ce qui représente plus de 70 millions de personnes à travers le monde. PLEXIS fournit des solutions essentielles, permettant de catalyser les capacités et de connecter les écosystèmes des entreprises en évolution, à une large gamme de mutuelles.

Pour en savoir plus sur les plateformes PLEXIS et leurs avantages pour les organisations, contactez l’équipe commerciale de PLEXIS à l’adresse sales@plexishealth.com, ou composez le numéro gratuit 1+ 877-475-3947.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

