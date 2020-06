Wipro : étend son partenariat avec VMware pour fournir la solution BoundaryLess Enterprise

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution d’entreprise sans limite BoundaryLess Enterprise Solution (BLE), alimentée par le portefeuille de produits de VMware Tanzu. Dans le cadre de son engagement pour intégrer les dernières innovations de VMware dans son BLE, Wipro est également Partenaire de conception pour le portefeuille VMware Tanzu composé de Tanzu Mission Control, Tanzu Kubernetes Grid, Tanzu Service Mesh, vSphere 7 with Kubernetes etc.

Les grandes entreprises veulent exploiter Kubernetes pour accroître la vélocité des développeurs. Kubernetes leur fournit les constructions - les conteneurs, les micro-services et les interfaces de programmes d’application (Application Program Interface, API) - pour développer des applications modernes, et des opérateurs avec des moyens d’exploiter l’infrastructure de façon homogène dans tous les clouds. L’offre BLE de Wipro présente les capacités Kubernetes du portefeuille Tanzu et des technologies complémentaires pour fournir aux clients une solution d’écosystème intégrée adaptée à l’entreprise de bout en bout pour mener le développement d’applications modernes.

BLE offre un parcours de conteneurisation accéléré par l’intermédiaire de pipelines préparés pour l’automatisation des opérations de Jour1 et Jour2. BLE offre également une sécurité des conteneurs accrue exploitant NSX-T. BLE dynamise le parcours de modernisation des applications hybride-cloud et multi-cloud du client en exploitant Tanzu Service Mesh. Cela permet aux applications distribuées de fonctionner sur site et dans le Cloud, en prenant en charge des utilisations telles que l’éclatement et la reprise sur sinistre.

Wipro proposera ses services dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans l’Asie-Pacifique. Les clients de Wipro y auront accès pour exécuter des cas d’utilisation et des démonstrations de faisabilité auprès des Centres d’excellence mondiaux de la société.

« BoundaryLess Enterprise est un nouveau paradigme qui aidera les entreprises à faire progresser leur transformation numérique. Cette solution permettra aux entreprises d’accélérer le développement et le déploiement d’applications modernes et simplifiera la gestion d’une infrastructure hybrid/multi-cloud et multi-cluster basée sur Kubernetes. BLE aidera les clients à réduire leurs délais de mise sur le marché et stimulera l’agilité et la portée, ce qui en fait une nouvelle offre prometteuse », a déclaré Milind Halapeth, vice-président des services de Cloud et d’infrastructure, Wipro Limited.

« VMware entretient une relation solide avec Wipro, qui couvre plusieurs technologies VMware. Nos clients adoptent Kubernetes, et des offres telles que BLE de Wipro peuvent simplifier et accélérer l’utilisation de Kubernetes pour développer des applications modernes », a déclaré Teri Bruns, vice-président, Tanzu Partner Ecosystem, VMware.

