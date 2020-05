Wipro : nomme Thierry Delaporte PDG et directeur général

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale leader en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thierry Delaporte au poste de PDG et directeur général la société, avec prise d'effet le 6 juillet 2020.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200529005230/fr/

Thierry Delaporte (Photo: Business Wire)

Thierry Delaporte occupait auparavant le poste de directeur de l'exploitation du Capgemini Group et était membre de son conseil d’administration. Durant ses vingt-cinq années de carrière au sein de Capgemini, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur général de l'entité stratégique des services financiers internationaux et responsable de tous les secteurs de services mondiaux. Il a également supervisé la gestion de Capgemini en Inde et dirigé le programme de transformation du groupe en conceptualisant et en gérant plusieurs programmes stratégiques dans diverses unités commerciales.

« Je suis ravi d’accueillir Thierry au poste de PDG et directeur général de la société. Thierry a des antécédents de direction exceptionnels, une solide exposition à l’international, une profonde expertise stratégique, une capacité unique à forger des relations clientèle durables et une expérience reconnue dans la gestion de la transformation et des avancées technologiques. Nous sommes persuadés que Thierry est la personne idéale pour diriger Wipro dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré Rishad Premji, président de Wipro Limited.

« Je souhaite remercier Abid pour tout ce qu’il a accompli pour Wipro et pour avoir rendu cette transition aussi fluide et harmonieuse que possible, en dépit de ses engagements personnels. »

Abidali Neemuchwala quittera son poste de PDG et de directeur général le 1er juin. Rishad Premji supervisera les opérations quotidiennes de l’entreprise jusqu’au 5 juillet.

Thierry Delaporte a déclaré au sujet de sa nomination, « Je suis profondément honoré d’être invité à diriger Wipro, une société extraordinaire et une entreprise citoyenne exemplaire dotée d’un profond héritage technologique basé sur des valeurs solides. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Rishad, avec le conseil d'administration, avec la haute direction et avec les employés extrêmement talentueux de Wipro, afin d’écrire un nouveau chapitre sur le thème de la croissance et de construire un avenir meilleur pour tous nos actionnaires. »

Il travaillera depuis Paris et rapportera au président Rishad Premji.

Thierry est diplômé de Sciences Po Paris, filière Economie et finance, et titulaire d'un Master en droit de l’université de la Sorbonne. Il est également co-fondateur et président de l’organisation à but non lucratif Life Project 4 Youth.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200529005230/fr/