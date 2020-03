Wipro : reconnue comme un leader dans le classement PEAK Matrix™ 2020 relatif aux Services de sécurité informatique des soins de santé, publié par l'Everest Group

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société internationale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, a annoncé aujourd’hui sa position de « leader » dans le classement PEAK Matrix™ 2020 relatif aux services de sécurité informatique des soins de santé, publié par l’Everest Group.

Wipro doit sa position de leader à ses portefeuilles de sécurité informatique conçus pour permettre aux entreprises de santé de mener à bien une transformation sécuritaire à grande échelle. Wipro garde une longueur d'avance grâce à ses investissements continus dans des solutions de sécurité de nouvelle génération et à des partenariats qui améliorent son portefeuille d'offres au sein du secteur. En tirant parti de sa solide expertise en cybersécurité spécifique aux soins de santé, Wipro a optimisé ses prestations clientèle dans le cadre de ses projets consultatifs.

En termes de services de sécurité informatique, le classement compare les capacités de 13 fournisseurs internationaux axés sur les soins de santé. Ces capacités ont été évaluées au regard de plusieurs critères de vision et capacité définis par le PEAK Matrix™ de l’Everest Group, ainsi qu’en fonction de paramètres liés à l'impact commercial.

Mohd Ehteshamul Haque, vice-président principal et directeur mondial de Healthcare and Services Vertical chez Wipro Limited a déclaré : « Intégrant plusieurs environnements cloud, notre plateforme de cyberprotection innovante a, chez nos clients du secteur de la santé, amélioré les opérations de sécurité, de surveillance sécuritaire, et de gouvernance des risques lors de leur migration vers le cloud. Notre écosystème de partenariat nous a permis de co-innover pour différencier nos capacités de vérification et de validation, ce qui nous a donné la flexibilité d'offrir des modèles de tarification basés sur les résultats obtenus par nos clients. Notre rang de « leader » souligne le succès de notre stratégie dans ce segment. »

Chunky Satija, vice-président de l’Everest Group a ajouté : « Avec l'augmentation des violations de données et des problèmes liés à la confidentialité des données patients, les organisations de soins de santé ont compris que la sécurité n'est pas seulement un risque informatique, mais un défi commercial majeur. Confronter ces problèmes est rendu plus difficile par le cloisonnement des données, une pénurie de talents en sécurité et une incapacité à sensibiliser efficacement les employés pour établir des contrôles de sécurité omniprésents. Son investissement dans la propriété intellectuelle interne, une solide structure d'engagement basée sur le conseil et la gestion des talents, couplé à sa capacité à relever les défis sur le terrain, ont permis à Wipro de renforcer sa réputation auprès des sociétés de soins de santé à la recherche d'un partenaire stratégique de services de cybersécurité. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

