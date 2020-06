Wipro : s'associe à Citrix et Microsoft dans le but de favoriser la continuité des activités pour les clients

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait, par le biais de Wipro VirtuaDesk™, la solution de Poste de travail en tant que service, et d’Espace de travail numérique de Wipro, s’associer à Citrix Systems, Inc. (Nasdaq : CTXS) et Microsoft, dans le but d’aider les clients à assurer la continuité de leurs activités tout en exécutant des opérations dans le respect de la distanciation sociale et autres limitations qui sont devenues la nouvelle norme.

Wipro intégrera une multitude de services offerts par Citrix et Microsoft pour créer des environnements de calcul virtuel haute performance, qui tirent parti de la puissance de l’architecture nuagique et de la technologie d’espace de travail numérique de nouvelle génération. La solution combinée permettra un déploiement rapide et facile d’espaces de travail numériques sécurisés et fiables (y compris des suites d’applications). Cela permettra aux clients de répondre à un nombre croissant d’appels liés au télétravail qui dans de nombreux cas a été rendu obligatoire. Les clients pourront en bénéficier tout en respectant leurs objectifs en matière de coût, de compatibilité, de résilience et de performance.

Citrix fournit une gamme complète de solutions d’espace de travail numérique, conçues pour garantir la poursuite des opérations commerciales, quelle que soit la perturbation. Wipro tirera parti de bon nombre de ces solutions, notamment Citrix® Workspaces Citrix® Virtual Apps and Desktops, Citrix Gateway et Citrix Analytics, afin d’aider les clients à rendre possible le télétravail et à améliorer la productivité, tout en offrant aux employés la souplesse de travailler à partir de n’importe quel endroit, et ce de manière sûre, sécurisée et fiable.

Microsoft propose un ensemble complet de technologies qui permettent la mise en œuvre rapide des solutions VDI (Virtual Desktop Infrastructure) dans le nuage. Wipro intégrera Azure Active Directory, l’authentification multifacteur, et Advanced Threat Protection (ATP) de Windows Defender, pour sécuriser le poste de travail contre les menaces externes, et utilisera les profils FS Logix pour la gestion des profils utilisateurs et l’intégration d’Office 365 aux postes de travail non permanents. Le modèle de livraison de postes de travail multisessions sous Windows 10 offrira l’expérience Windows 10 à une valeur optimale en éliminant le coût de certification des applications sur un système d’exploitation différent. De plus, Azure Analytics fournira des analyses de performance en temps réel, pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

Les accélérateurs de solution IP, de Wipro pour l’évaluation de la préparation au nuage, la migration vers le nuage, la gestion du cycle de vie des applications et ses outils de migration vers le nuage des utilisateurs aideront les organisations à identifier le bon ensemble d’utilisateurs et d’applications pour la migration vers le nuage, ce qui permettra de gagner du temps dans les scénarios Plan de continuité des activités.

Satish Y, vice-président des services Nuage et Infrastructure, chez Wipro Limited, a déclaré : « Cette collaboration témoigne de notre force et de notre détermination commune à améliorer la valeur que nous sommes en mesure de créer pour nos clients. Nous comptons réunir nos solides capacités complémentaires sur les outils et plateformes de virtualisation, l’intégration des postes de travail et des applications, ainsi que les services gérés, afin de contribuer à l’allègement de l’impact de la pandémie. Wipro est un leader dans le domaine des services de gestion des lieux de travail, tandis que Citrix se démarque dans les solutions d’espace de travail numérique permettant le travail à distance, et que Microsoft apporte son expertise en termes de développement nuagique. Ensemble, nous pouvons équiper les entreprises afin d’améliorer l’expérience des employés et la connectivité, pour atteindre des résultats commerciaux stratégiques. »

« Les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique peuvent frapper n’importe où, à tout moment. Dans cette éventualité, les entreprises doivent être prêtes à protéger leurs employés, leurs clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent », a souligné Bronwyn Hastings, vice-présidente principale des Ventes mondiales de canaux, et des Écosystèmes, chez Citrix. « C’est là que la technologie rendant possible le télétravail peut s’avérer d’une réelle valeur. Lorsqu’un ouragan, un incendie de végétation ou une pandémie empêche les employés de se rendre physiquement au bureau, ils peuvent se connecter à leur espace de travail numérique et accéder à tous les outils et informations dont ils ont besoin pour collaborer et réaliser leur travail, tout en étant en sécurité à leur domicile, et sans manquer une seule étape. Nous sommes ravis de nous aligner avec nos partenaires Wipro et Microsoft pour offrir cette possibilité. »

« Les employés travaillant à distance sont devenus la nouvelle norme. Windows Virtual Desktop offre aux entreprises une gestion simplifiée et une expérience multisession sous Windows 10, sans les contraintes du matériel physique ou de l’emplacement des collaborateurs. L’intégration d’Azure Active Directory de Microsoft permet aux employés de travailler de manière sécurisée où qu’ils se trouvent. L’intégration de ces services par Wipro en collaboration avec Citrix fournira une solution sécurisée et gérée de sorte à permettre le télétravail », a confié pour sa part Giovanni Mezgec, directeur général chez Microsoft.

Dans le cadre de la nouvelle norme que représente le télétravail, les entreprises doivent faciliter aux employés de toutes les unités commerciales, dans toutes les zones géographiques, à tout moment et en tout lieu l’accès aux systèmes et aux informations. La technologie est un facteur clé pour y parvenir, mais elle doit être combinée avec des éléments plus subtils, tels que des services personnalisés et configurables, ainsi que des accords de niveau de service élaborés en fonction de l’emplacement de l’entreprise, de la langue de référence et de la répartition mondiale des talents. La nouvelle solution vise à fournir des solutions repensées avec une orientation « glocale » assurant la bonne combinaison de capacités mondiales de calcul, de stockage et de présence locale, de manière à créer des expériences de poste de travail virtuel, de premier ordre, en nuage et sur les sites.

À propos de VirtuaDesk™

VirtuaDesk™ de Wipro, est une solution matérielle de poste de travail en tant que service, axée sur la création et l’amélioration des lieux de travail virtuels. VirtuaDesk™ tire parti des principes de l’architecture nuagique et de la dernière génération de composants matériels pour créer des applications et des postes de travail virtuels, économiques et performants. La solution s’intègre également à l’infrastructure informatique de l’entreprise et prend en charge les flux de travail et les processus existants. VirtuaDesk™ habilite les utilisateurs en leur offrant un portail libre-service qui accélère et facilite l’accès aux applications et à la gestion des postes de travail en temps réel, en plus d’aider à réduire les coûts de stockage et de permettre une meilleure utilisation du matériel.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du nuage, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200615005675/fr/