Wipro : s'associe avec et investit dans CloudKnox Security pour sécuriser l'infrastructure hybride et multicloud

L’investissement va permettre à Wipro d’élargir son portefeuille de sécurité cloud pour répondre à la demande croissante des entreprises qui souhaitent protéger leur infrastructure cloud des identités présentant un trop grand nombre d’autorisations à haut risque

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec CloudKnox Security. La solution conjointe de Wipro et CloudKnox va permettre aux entreprises de protéger et de gérer de manière proactive leur infrastructure hybride et multicloud en détectant et en réglant en permanence le problème des identités surautorisées.

Wipro Ventures, la branche d’investissement corporative de Wipro, a investi dans CloudKnox par le biais de son Fonds II de 150 millions USD récemment annoncé, afin de renforcer le partenariat stratégique.

L’adoption rapide de l’infrastructure hybride et multicloud par les entreprises entraîne une augmentation de la surface d’attaque et, par conséquent, les expose à de nouvelles vulnérabilités de cybersécurité. Avec la prolifération des charges de travail et des identités hybrides et multicloud (qu’il s’agisse d’humains, de comptes de service, de bots ou de ressources), le problème de la gestion des autorisations et des droits liés aux autorisations pour les identités devient de plus en plus complexe et critique.

Wipro proposera une offre « en tant que service » de gouvernance des accès pour le cloud hybride, optimisée par CloudKnox. La société tirera parti de ses Centres de cyberdéfense NextGen pour fournir le service. Cette offre apporte une protection continue des ressources cloud critiques pour les clients en appliquant des politiques de moindre privilège. Seront inclus dans la solution :

Visibilité et analyse des identités, des autorisations, des actions et des ressources sur les infrastructures de cloud hybrides et multicloud

Autorisations basées sur l’activité pour les identités humaines et non humaines, telles que les comptes de service, les clés de l’Application Programming Interface, bots ou ressources, telles que l’instance de calcul.

Le contrôleur Just Enough Privileges (JEP) de CloudKnox pour redimensionner automatiquement les identités présentant trop d’autorisations

Détection d’anomalies et analyses des activités d’identité sur une infrastructure cloud privée et publique

Données d’activité de qualité judiciaire pour un reporting de conformité facile et une interface de requête puissante pour enquêter sur les problèmes

Sheetal Mehta, chef de la sécurité de l’information et vice-président principal du département Cybersécurité et services de gestion des risques, chez Wipro Limited , a déclaré : « À l’heure où l’adoption du cloud privé et public augmente, les solutions de sécurité existantes sont inadéquates pour gérer les identités et les ressources dans l’ensemble d’un environnement aussi hybride. Grâce à ce partenariat, Wipro dispose de l’avantage du précurseur qui lui permet d’offrir une gouvernance des identités et des charges de travail cloud sécurisées pour les clients qui sont en train d’effectuer une migration et qui gèrent des infrastructures de cloud hybride. »

« L’environnement de marché actuel est à l’origine de l’adoption à grande échelle d’infrastructures hybrides-cloud et multicloud, créant une demande mondiale encore plus grande pour la plateforme CloudKnox », a confié pour sa part Raj Mallempati, chef de l’exploitation chez CloudKnox. « Nous sommes ravis d’accueillir Wipro comme partenaire stratégique pour répondre à cette demande et accélérer encore l’expansion de notre clientèle, qui arrive après que Gartner ait reconnu CloudKnox Cool Coolor dans la catégorie Gestion des identités et des accès (Identity Access Management, IAM) et protection contre la fraude. La plateforme de gestion des autorisations CloudKnox complète parfaitement l’offre « en tant que service » de gouvernance des accès de Wipro pour le cloud hybride en fournissant un cadre continu et adaptatif pour la gestion des autorisations cloud qui garantit que les identités et les ressources ne disposent que des autorisations dont elles ont besoin pour effectuer leurs tâches quotidiennes. »

Pour davantage d’informations sur le partenariat entre Wipro et CloudKnox, prière de visiter https://cloudknox.io/partners/wipro-microsite/

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

