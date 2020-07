Wipro : va acquérir 4C, l'un des principaux partenaires multi-cloud Salesforce en Europe et au Moyen Orient, avec expertise Quote-to-Cash.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un leader mondial des technologies de l’information, du conseil et des services aux entreprises, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif pour acquérir 4C, basé à Malines, Belqigue, un des plus importants partenaires Salesforce au Royaume Uni, en Europe et au Moyen-Orient.

Fondé en 1997, 4C est un partenaire Platinum de Saleforce indépendant et l'un des principaux cabinets de conseil pour la relation client en Europe et au Moyen-Orient. 4C possède des compétences approfondies sur les différents clouds de Salesforce et notamment pour la transformation des processus Quote-to-Cash (de l’offre commerciale à la facturation, l’encaissement et la reconnaissance du revenu) avec les solutions logicielles CPQ et Billing de Salesforce, a livré avec succès plus de 1500 projets pour plus de 500 clients et détient plus de 1000 certifications Salesforce.

Avec plus de 350 employés basés à Londres, Paris, Bruxelles, Copenhague et Dubaï, 4C dispose de services Salesforce solidement implantés au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Scandinavie et aux Émirats Arabes Unis. Cette acquisition renforce de manière significative la position de Wipro comme un leader des fournisseurs de solutions Salesforce sur ces marchés. Wipro a une position bien établie sur le marché des services Salesforce sur le continent américain, au Japon et en Australie qui a été renforcée par l’acquisition d’Appirio en 2016. 4C sera intégré dans la division Appirio Cloud Services de Wipro qui fournit partout dans le monde des solutions leaders sur le marché autour de Salesforce et des produits de son écosystème.

Nous sommes enthousiastes de voir l’équipe 4C nous rejoindre. Ils nous apportent un large panel de compétences Salesforce et leur connaissance fine des marchés de la région. Cette combinaison associée aux capacités de Wipro dans la région et son implantation dans différents secteurs d’activités, va nous aider à devenir un acteur dominant en Europe et un leader dans le domaine Quote to Cash de Salesforce » dit Harish Dwarkanhalli, President- Cloud Enterprise Platforms (CEP), Wipro Limited.

“Wipro partage nos valeurs. Cette acquisition constitue une excellente opportunité pour nos employés de rejoindre un acteur présent dans le monde entier, avec des capacités étendues de conseil et de mise en œuvre de la transformation digitale et qui investit fortement sur le marché européen. Nous allons maintenant pouvoir franchir un nouveau cap dans la construction, avec nos clients, des entreprises du futur à l’échelle de toute la zone Europe – Moyen Orient. »,dit Johan Van Genechten, Chief Executive Officer, 4C.

Angelique de Vries - Schipperijn, Vice Présidente exécutif et Directrice Générale Europe du Nord, Salesforce,, a dit , « Nos partenaires sont au centre de notre croissance. Le focus régional et la force de 4C dans les déploiements multi-cloud et Quote-to-Cash (CPQ/CLM), associé aux capacités de conseil de Wipro procurent un avantage inégalable aux clients de Salesforce dans la région Europe Moyen-Orient. » . Elle a ajouté : « Wipro avait auparavant acquis Appirio et maintenant avec 4C, Wipro a encore augmenté et approfondi ses capacités et son expérience autour de Salesforce. »

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture et d’approbation réglementaires habituelles et sa clôture est prévue dans le trimestre se terminant le 30 septembre 2020.

A propos de 4C

4C aide les entreprises à libérer leur valeur commerciale et à réussir leur transformation métier en mettant toujours au premier plan le client de l’entreprise. 4C est le plus grand partenaire Platinum Salesforce indépendant en Europe Moyen-Orient. Il offre une expertise inégalée dans les meilleurs services de conseil et de mise en œuvre centrés sur Salesforce et son écosystème. 4C fournit un leadership éclairé via un centre d'excellence dans les domaines Quote-to-Cash (de l’offre commerciale à la facturation, l’encaissement et la reconnaissance du revenu) avec CPQ&Billing, Customer360 (y compris MuleSoft, Einstein et Tableau), le commerce électronique, le service client sut le terrain (Field Service) et la gestion de contrats DocuSign Agreement Cloud. 4C est passionné par la réussite de ses clients et prend le temps de comprendre leurs défis, nouant avec eux des relations à long terme. 4C tire parti de sa connaissance locale des métiers et de ses ressources implantées au plus près de ses clients pour fournir des projets européens et locaux dans un large éventail de secteurs : industrie, services financiers, haute technologie et sans but lucratif, pour les entreprises de taille moyenne jusqu'aux multinationales. Fondée en 1997, 4C a son siège en Belgique avec des bureaux répartis au Royaume-Uni, en France, en Scandinavie, aux Pays-Bas et au Moyen-Orient.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

